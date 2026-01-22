Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 18:08

Общество
Главная / Новости /

Врач Харина: увлажняющие спреи помогут справиться с постоянной заложенностью носа зимой

Врач объяснила, с чем связана постоянная заложенность носа зимой

Фото: 123RF.com/aghavni

Холод и сухость воздуха могут быть причиной постоянной заложенности носа зимой, рассказала Москве 24 рассказала врач-отоларинголог Дарья Харина.

По ее словам, в холодное время года нос может закладывать не только во время инфекционных заболеваний.

"У кого-то слизистая так реагирует на физические раздражители в виде холодного воздуха и ветра. В этом случае на улице может появиться легкий насморк и дышать станет немного сложнее. При этом только стоит зайти в теплое помещение, как через некоторое время все нормализуется", – пояснила эксперт.

Сухость воздуха зимой также может вызывать заложенность носа: на слизистой оболочке образуются корочки, затрудняющие свободное дыхание. В данном случае помогают увлажняющие спреи с морской водой. Их можно применять без назначения врача, но капать советую не более 5 раз в день, чтобы не вымывать микрофлору носоглотки.
Дарья Харина
врач-отоларинголог

Также в период отопительного сезона в доме стоит пользоваться увлажнителем воздуха. В идеале, чтобы он был с функцией очистителя, тогда получится максимально снизить нагрузку на дыхательную систему, подчеркнула Харина.

"Но следует помнить, что, если выделения из носа не прозрачные, а желтые и неприятно пахнут, есть болевые ощущения, например, в области пазух при нажатии на них или во время наклона головы, следует обратиться к врачу. Тем более это важно сделать, когда насморк сопровождается высокой температурой, кашлем и ухудшением общего самочувствия", – отметила лор.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что сухой воздух в помещениях зимой является главным негативным фактором для глаз, так как отопление резко снижает влажность. В результате слезная пленка испаряется быстрее, поэтому к вечеру возникает ощущение песка и размытости.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика