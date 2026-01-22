Врач Харина: увлажняющие спреи помогут справиться с постоянной заложенностью носа зимой

Фото: 123RF.com/aghavni

Холод и сухость воздуха могут быть причиной постоянной заложенности носа зимой, рассказала Москве 24 рассказала врач-отоларинголог Дарья Харина.

По ее словам, в холодное время года нос может закладывать не только во время инфекционных заболеваний.

"У кого-то слизистая так реагирует на физические раздражители в виде холодного воздуха и ветра. В этом случае на улице может появиться легкий насморк и дышать станет немного сложнее. При этом только стоит зайти в теплое помещение, как через некоторое время все нормализуется", – пояснила эксперт.



Дарья Харина врач-отоларинголог Сухость воздуха зимой также может вызывать заложенность носа: на слизистой оболочке образуются корочки, затрудняющие свободное дыхание. В данном случае помогают увлажняющие спреи с морской водой. Их можно применять без назначения врача, но капать советую не более 5 раз в день, чтобы не вымывать микрофлору носоглотки.

Также в период отопительного сезона в доме стоит пользоваться увлажнителем воздуха. В идеале, чтобы он был с функцией очистителя, тогда получится максимально снизить нагрузку на дыхательную систему, подчеркнула Харина.

"Но следует помнить, что, если выделения из носа не прозрачные, а желтые и неприятно пахнут, есть болевые ощущения, например, в области пазух при нажатии на них или во время наклона головы, следует обратиться к врачу. Тем более это важно сделать, когда насморк сопровождается высокой температурой, кашлем и ухудшением общего самочувствия", – отметила лор.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что сухой воздух в помещениях зимой является главным негативным фактором для глаз, так как отопление резко снижает влажность. В результате слезная пленка испаряется быстрее, поэтому к вечеру возникает ощущение песка и размытости.

