Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 15:24

Общество

В прошлом году волонтеры ЮАО передали бойцам СВО лекарства, продукты и технику

Фото: пресс-служба префектуры Южного административного округа города Москвы

В 2025 году волонтеры Южного административного округа (ЮАО) передали в зону СВО 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что благотворительные организации есть в каждом районе на юге Москвы. В зону специальной военной операции они направляют лекарства, еду, технические средства, предметы гигиены.

Фонд "Это Родина моя" в районе Зябликово отправляет посылки бойцам и жителям новых территорий. Волонтеры закупают технику и обмундирование, включая квадрокоптеры квадроциклы, приборы ночного видения, средства радиосвязи. Также военнослужащие получают медикаменты, еду, маскировочные сети и противодроновые одеяла. Скоро им передадут и автомобиль УАЗ.

В Бирюлеве Восточном волонтеры отправили помощь в госпитали и зону СВО. Они сами делали маскировочные сети, окопные свечи, нашлемники, антидроновые шторы. Вместе с предметами гигиены и одеждой данные предметы были направлены и в новые регионы.

После открытия на юге столицы пункта приема в рамках "Зимы в Москве", студенты и преподаватели колледжа декоративно‑прикладного искусства имени Карла Фаберже, а также другие неравнодушные граждане передали грузы в парке "Сосенки" в Царицыне. Кроме того, в преддверии Нового года межрегиональная общественная организация "Добровольцы" направила необходимые предметы в новые регионы. Такие поездки совершаются не менее одного раза в месяц.

"С очередной отправкой в Луганскую Народную Республику 23 января доставили более тонны яблок, 400 сладких подарочных наборов, канцелярские принадлежности и товары для творчества, а также свыше 100 комплектов настольных и развивающих игр", – сообщила первый заместитель префекта ЮАО Лариса Мартьянова.

Некоторые сладкие подарки передали детям, чьи родители находятся в зоне СВО. Остальные вещи отправились воспитанникам Перевальской специальной (коррекционной) школы-интерната и Луганского детского дома.

Пункты сбора гуманитарной помощи в районах Царицыно, Донском и Нагатинский Затон открыты до конца февраля. Все желающие могут посетить их с понедельника по четверг с 18:00 до 20:00, в пятницу – с 17:00 до 20:00, в субботу – с 12:00 до 16:00, в воскресенье и праздничные дни – с 12:30 до 19:30. Пункты находятся по адресам улица Затонная, дом 22 (каток), Загородное шоссе, владение 2 (парк у пруда Бекет) и улица Тимуровская, дом 32 (парк "Сосенки").

Помогают бойцам не только общественные организации, но и сами москвичи. Например, жители из Орехово-Борисова Северного с октября 2022 года совершили свыше 30 выездов. Они общаются с военнослужащими и отправляют то, что им необходимо, включая одежду, зарядные устройства и рации. 15 января они уже совершили первую в 2026 году поездку.

Ранее сообщалось, что владельцы и сотрудники магазина военно-тактического снаряжения и техники в столичном районе Хамовники регулярно отправляют гуманитарные грузы бойцам СВО. Предприниматели помогают военнослужащим с 2022 года. Они делают упор на собственный ассортимент.

Читайте также


обществогород

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика