В прошлом году волонтеры ЮАО передали бойцам СВО лекарства, продукты и технику

Фото: пресс-служба префектуры Южного административного округа города Москвы

В 2025 году волонтеры Южного административного округа (ЮАО) передали в зону СВО 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что благотворительные организации есть в каждом районе на юге Москвы. В зону специальной военной операции они направляют лекарства, еду, технические средства, предметы гигиены.

Фонд "Это Родина моя" в районе Зябликово отправляет посылки бойцам и жителям новых территорий. Волонтеры закупают технику и обмундирование, включая квадрокоптеры квадроциклы, приборы ночного видения, средства радиосвязи. Также военнослужащие получают медикаменты, еду, маскировочные сети и противодроновые одеяла. Скоро им передадут и автомобиль УАЗ.

В Бирюлеве Восточном волонтеры отправили помощь в госпитали и зону СВО. Они сами делали маскировочные сети, окопные свечи, нашлемники, антидроновые шторы. Вместе с предметами гигиены и одеждой данные предметы были направлены и в новые регионы.

После открытия на юге столицы пункта приема в рамках "Зимы в Москве", студенты и преподаватели колледжа декоративно‑прикладного искусства имени Карла Фаберже, а также другие неравнодушные граждане передали грузы в парке "Сосенки" в Царицыне. Кроме того, в преддверии Нового года межрегиональная общественная организация "Добровольцы" направила необходимые предметы в новые регионы. Такие поездки совершаются не менее одного раза в месяц.

"С очередной отправкой в Луганскую Народную Республику 23 января доставили более тонны яблок, 400 сладких подарочных наборов, канцелярские принадлежности и товары для творчества, а также свыше 100 комплектов настольных и развивающих игр", – сообщила первый заместитель префекта ЮАО Лариса Мартьянова.

Некоторые сладкие подарки передали детям, чьи родители находятся в зоне СВО. Остальные вещи отправились воспитанникам Перевальской специальной (коррекционной) школы-интерната и Луганского детского дома.

Пункты сбора гуманитарной помощи в районах Царицыно, Донском и Нагатинский Затон открыты до конца февраля. Все желающие могут посетить их с понедельника по четверг с 18:00 до 20:00, в пятницу – с 17:00 до 20:00, в субботу – с 12:00 до 16:00, в воскресенье и праздничные дни – с 12:30 до 19:30. Пункты находятся по адресам улица Затонная, дом 22 (каток), Загородное шоссе, владение 2 (парк у пруда Бекет) и улица Тимуровская, дом 32 (парк "Сосенки").

Помогают бойцам не только общественные организации, но и сами москвичи. Например, жители из Орехово-Борисова Северного с октября 2022 года совершили свыше 30 выездов. Они общаются с военнослужащими и отправляют то, что им необходимо, включая одежду, зарядные устройства и рации. 15 января они уже совершили первую в 2026 году поездку.

