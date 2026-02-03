Москвичам рекомендовали пересесть на метро вечером 3 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за затруднений движения на дорогах вечером во вторник, 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, локальные затруднения вечером могут быть на центральных улицах Москвы, ТТК и МКАД. Если же автомобилем придется воспользоваться, лучше заранее выбрать маршрут, добавили в транспортном ведомстве.

Также водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах.

Движение транспорта частично недоступно в районе улицы Милашенкова. Ограничения, затронувшие одну полосу, продлятся до 22 марта. Они связаны с проведением строительных работ.

