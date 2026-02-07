Форма поиска по сайту

07 февраля, 08:38

Дмитриев заявил, что европейские СМИ теперь "атакуют" не только РФ, но и США

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

Британские и европейские СМИ начали применять против США те же методы медийной атаки, что и против России. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он назвал это "извращенной методичкой". Таким образом Дмитриев прокомментировал слова заместителя руководителя Госдепартамента США Сары Роджерс о том, что редакторская политика газеты Financial Times сомнительна.

Ранее Дмитриев заявил, что в переговорах с Украиной по поводу мирного соглашения есть прогресс, однако помешать ему регулярно пытаются сторонники войны из Европы и Великобритании. При этом он подчеркнул, что чем чаще они влезают в переговоры, тем больше заметны позитивные сдвиги.

В Абу-Даби 4–5 февраля состоялись уже вторые трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США. Ключевым итогом встречи стало соглашение об обмене военнопленными по схеме "157 на 157".

