09 февраля, 13:30

Транспорт

Рейд "Пешеходный переход" проведут в столице 10 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Профилактический рейд "Пешеходный переход" пройдет в Москве 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Отмечается, что сотрудники ДПС в этот день будут следить за тем, как ПДД соблюдают и водители, и пешеходы.

Также автоинспекторы расскажут детям и взрослым о правилах дорожной безопасности при переходе дороги и нормах поведения в жилой зоне на дворовых территориях.

Ранее стало известно, что за последние 15 лет количество ДТП в столице уменьшилось на 30%, а число погибших и раненых – на 66 и 33% соответственно. Москва лидирует в рейтинге регионов России по безопасности на дорогах.

В городе действуют 3,8 тысячи комплексов фотовидеофиксации. Они распознают 65 видов нарушений, особенно в местах аварийности и там, где водители часто нарушают ПДД.

"Московский патруль": число нарушений ПДД снизилось в России

