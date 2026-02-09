Заседание по делу Чекалиной перенесли из-за ухудшения ее самочувствия

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заседание суда по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, перенесено на 16 марта из-за ухудшения ее самочувствия. Об этом РИА Новости рассказал адвокат экс-супруга знаменитости Артема Чекалина Сергей Гуров.

По словам правозащитника, беременную Лерчек увезли утром 9 февраля на машине скорой помощи в медучреждение из-за того, что у нее начала отниматься нога. Также Чекалина почувствовала боль в суставе. В результате девушке провели обследование, но от госпитализации она отказалась.

О беременности Чекалиной стало известно в ноябре 2025 года. Блогер отмечала, что ребенок должен появиться на свет в марте.

В декабре Чекалина попала в больницу с угрозой выкидыша. По словам ее жениха Луиса Сквиччиарини, медицинская помощь понадобилась из-за повышенного тонуса матки. После этого блогера вновь доставили в больницу, где врачи приняли решение о проведении операции.

Чекалиных и их бизнес-партнера – соучредителя компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Романа Вишняка – обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов по подложным документам в составе организованной группы.

Предварительно, таким образом они вывели из России свыше 250 миллионов рублей. В прокуратуре Москвы сообщали, что в документах, переданных в учреждения, которые имеют полномочия агента валютного контроля, были выявлены ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь шла об оплате фитнес-марафонов блогеров через Дубай.

Суд отправил Чекалиных и их бизнес-партнера под домашний арест. Помимо этого, было арестовано имущество блогеров. Чекалина не признала свою вину. Ее бывший супруг признался в налоговом преступлении, но заявил, что к выводу средств за рубеж не причастен.

Вишняк согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. Его дело суд рассмотрел в особом порядке и назначил 2,5 года колонии.

