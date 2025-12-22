Беременная блогер Лерчек рассказала, что роды назначены на март

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Беременная блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала, что дата ее четвертых родов назначена на март, передало РИА Новости.

"Хочется верить, что процесс закончится до марта. Мы не знаем пол ребенка, есть причина, по которой мы хотим это сделать чуть позже. Думаем, что узнаем в середине января", – поделилась блогер после заседания.

Кроме того, Чекалина вместе с отцом ее ребенка аргентинцем Луисом Сквиччиарини поблагодарили суд за то, что им разрешаются походы к врачу.

"Для нас как для будущих родителей – это самая большая радость – смотреть, как поживает внутри там житель", – добавил Чекалина и Сквиччиарини.

22 декабря Лерчек присутствовала в Гагаринском суде Москвы в рамках допроса ее экс-супруга Артема Чекалина по делу о выводе 251,5 миллиона рублей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

На заседании Чекалин поднимал вопрос о квалификации преступления, которую дало следствие, а именно – вывод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, и настаивал на том, что его действия подпадают лишь под статью о неуплате налогов.

Он напомнил, что в рамках предыдущего дела вместе с бывшей женой они заплатили 690 миллионов рублей, причем 25% этой суммы были уплачены за счет доходов третьего фигуранта дела, их бизнес-партнера – соучредителя компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Романа Вишняка, который задолжал ему более 200 миллионов рублей. Чекалин полагает, что Вишняк заключил досудебное соглашение для избежания возврата долгов.

Также в ходе заседания были исследованы письменные доказательства по делу. В числе документов был оглашен ответ Банка России на запрос следователя, в котором регулятор подтвердил, что зарубежные компании – нерезиденты РФ – имеют право получать на свои счета оплату за проведение интернет-марафона без обязательного уведомления российских налоговых органов и кредитных организаций.

В своем заключении Центробанк указал, что такая практика не противоречит действующему российскому законодательству.

Блогеров Чекалиных обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов. По предварительным данным, они совместно с Вишняком вывели из России валюту в размере свыше 250 миллионов рублей по подложным документам в составе организованной группы.

Как уточняла столичная прокуратура, в документах, которые были предоставлены Чекалиными, были недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Речь идет об оплате фитнес-марафонов Лерчек через Дубай.

Суд отправил блогеров и их бизнес-партнера под домашний арест, кроме того, имущество блогеров было арестовано. Чекалина, несмотря на предоставленные признательные показания, свою вину не признала. Ее экс-супруг в содеянном признался, а Вишняк, помимо признания вины, заключил досудебное соглашение, из-за которого его отпустили из-под домашнего ареста.

В ноябре текущего года суд продлил блогерам домашний арест на полгода. На заседание Мосгорсуда 18 декабря Чекалина не пришла в связи с недомоганием на фоне беременности, однако суд оставил в силе решение о продлении ей домашнего ареста.