Блогер Лерчек заявила об аресте ее счетов на 100 млн рублей

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Лерчек. – Прим. ред.) после заседания в Гагаринском суде Москвы рассказала об аресте ее банковских счетов на сумму 100 миллионов рублей.

Чекалина настаивает на своей невиновности. По ее словам, она действовала в рамках закона и вывод средств за рубеж был легальным. Начисленный налог она не может оплатить из-за арестованных счетов.

Кроме того, она также добавила, что с продажи марафонов не получила денег.

"Почему домашний арест? Следствие закончено, я не могу давление на свидетелей никакое оказать", – сказала Лерчек, добавив, что испытывает массу неудобств.

Блогер пояснила, что не может свободно посещать врачей, выбрать роддом, а также упускает возможность зарабатывать деньги для детей.

В 2023 году Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвинили в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Дело было прекращено после того, как они закрыли задолженность.

Однако в октябре 2024 года Чекалиным и их бизнес-партнеру Роману Вишняку предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей. В частности, в подложных документах были выявлены ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Спустя время блогеров отправили под домашний арест. В сентябре 2025-го им предъявили обвинения в переводах в валюте на счета нерезидентов.

В ходе расследования Вишняк согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. В связи с этим его отпустили из-под домашнего ареста. В свою очередь, 1 декабря Чекалин на суде признался в налоговом преступлении.