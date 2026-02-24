Форма поиска по сайту

24 февраля, 10:53

Экономика

Столичная компания увеличила выпуск систем автоматизации снегоуборочных поездов

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

АО "ВНИИЖТ" в 2 раза увеличило выпуск систем автоматизации снегоуборочных поездов благодаря федпроекту "Производительность труда". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

Указанное оборудование устанавливается на составы для расчистки железнодорожных путей и вывоза снега. Система состоит из пульта управления, монитора видеонаблюдения, набора датчиков и камер. Подобная автоматизация уменьшает требуемое число работников бригады снегоуборочного состава.

В качестве пилотного проекта компания выбрала сборочную линию по изготовлению таких систем. Эксперты помогли сотрудникам распределить нагрузку на операторов и снизить лишние операции по транспортировке деталей. Также они создали систему хранения комплектующих и готовой продукции, установили новую технику на сборочной линии и обновили рабочий инвентарь.

За счет принятых мер организация в 3 раза сократила время, которое тратится на сборку 1 автоматизированной системы, а также увеличила выпуск продукции с 10 до 20 комплектов в месяц. В то же время объем незавершенного производства снизился на 70%, а экономический эффект от реализации проекта превысил 3,2 миллиона рублей.

"ВНИИЖТ" продолжает работать над повышением эффективности и планирует распространить полученный опыт на другие участки. Для этих целей 7 рабочих обучили методикам бережливого производства, 2 из них стали сертифицированными инструкторами. Еще 9 человек прошли обучение на онлайн-платформе "производительность.рф".

Малый и средний бизнес Москвы активно вовлечен в федпроект. С 2022 года к нему присоединились 344 субъекта МСП из различных отраслей экономики. Это составило около 60% всех участников в городе, рассказала ранее заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

экономикагород

