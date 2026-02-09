Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 10:35

Экономика

Столичная компания ускорила сборку тракторов благодаря федпроекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Московская компания "Скаут Машинери Рус" ускорила процесс сборки тракторов почти в два раза благодаря участию в федпроекте "Производительность труда". Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.

В качестве пилотного проекта был выбран трактор серии Scout TE, на который приходится около 38% выручки предприятия. Необходимость оптимизации процесса сборки была связана с увеличением количества заказов.

При поддержке экспертов федпроекта в компании ввели производственный анализ и использовали "диаграмму спагетти", которая помогла сократить избыточные передвижения сотрудников.

На участке сборки внедрили систему оптимизации рабочего пространства 5С, сделали зонирование рабочих мест, стандартизировали операции, организовали стоянки для техники и оборудовали отдельную зону для контроля качества.

Для ускорения обмена информацией на предприятии установили мониторы со статусом прохождения всех этапов производственного цикла. В результате время сборки одного трактора уменьшилось с 31 до 16 часов.

Более того, объем выполняемых сборочных операций в пилотном потоке вырос в два раза: раньше бригада за неделю выполняла сборку до 5,5 комплекта деталей для тракторов, то теперь – свыше 11 комплектов. Незавершенное производство сократилось на 85%.

"Скаут Машинери Рус" планирует продолжить работу над повышением эффективности и распространить полученный опыт на другие производственные процессы. Для этого 15 сотрудников обучили бережливым технологиям, из них двое стали сертифицированными тренерами. Еще трое рабочих прошли обучение на онлайн-платформе "производительность.рф".

За четыре года проект "Производительность труда" помог московскому бизнесу получить более 15 миллиардов рублей. Таких результатов удалось достичь благодаря оптимизации бизнес-процессов и устранения операционных потерь, рассказал ранее Сергей Собянин.

В Москве наградили финалистов премии "Лидеры производительности труда"

Читайте также


экономикагород

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика