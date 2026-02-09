Столичная компания ускорила сборку тракторов благодаря федпроекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Московская компания "Скаут Машинери Рус" ускорила процесс сборки тракторов почти в два раза благодаря участию в федпроекте "Производительность труда". Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.

В качестве пилотного проекта был выбран трактор серии Scout TE, на который приходится около 38% выручки предприятия. Необходимость оптимизации процесса сборки была связана с увеличением количества заказов.

При поддержке экспертов федпроекта в компании ввели производственный анализ и использовали "диаграмму спагетти", которая помогла сократить избыточные передвижения сотрудников.

На участке сборки внедрили систему оптимизации рабочего пространства 5С, сделали зонирование рабочих мест, стандартизировали операции, организовали стоянки для техники и оборудовали отдельную зону для контроля качества.

Для ускорения обмена информацией на предприятии установили мониторы со статусом прохождения всех этапов производственного цикла. В результате время сборки одного трактора уменьшилось с 31 до 16 часов.

Более того, объем выполняемых сборочных операций в пилотном потоке вырос в два раза: раньше бригада за неделю выполняла сборку до 5,5 комплекта деталей для тракторов, то теперь – свыше 11 комплектов. Незавершенное производство сократилось на 85%.

"Скаут Машинери Рус" планирует продолжить работу над повышением эффективности и распространить полученный опыт на другие производственные процессы. Для этого 15 сотрудников обучили бережливым технологиям, из них двое стали сертифицированными тренерами. Еще трое рабочих прошли обучение на онлайн-платформе "производительность.рф".

За четыре года проект "Производительность труда" помог московскому бизнесу получить более 15 миллиардов рублей. Таких результатов удалось достичь благодаря оптимизации бизнес-процессов и устранения операционных потерь, рассказал ранее Сергей Собянин.