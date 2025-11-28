Защита Чекалина попросила отпустить его под подписку о невыезде

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Защита бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. – Прим. ред.) Артема просит отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его адвокат Корней Подвойский.

"<…> поскольку изменились обстоятельства, все доказательства собраны, а само дело уже находится в суде, какие-то риски воспрепятстовать производству по делу, как указывает гособвинитель, отсутствуют", – считает собеседник агентства.

По его словам, на предварительном заседании суд не учел характеристики Чекалина, который занимается благотворительной деятельностью.

Чекалиных вместе с их бизнес-партнером – соучредителем компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Романом Вишняком – обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов. Предварительно, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей по подложным документам в составе организованной группы.

Суд отправил Чекалиных и их бизнес-партнера под домашний арест. Помимо этого, было арестовано имущество блогеров.

Лерчек не признала вину, несмотря на предоставленные признательные показания. Однако Вишняк согласился с обвинением и заключил досудебное соглашение. В связи с этим его отпустили из-под домашнего ареста.

Позже суд продлил на полгода домашний арест блогеру и ее бывшему мужу. Дело будет рассмотрено по существу 1 декабря. Чекалину грозит от 5 до 10 лет колонии.