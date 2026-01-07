ABC News: США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с Ираном, Кубой, КНР, РФ

Фото: depositphotos/teamtime

Вашингтон требует от Каракаса полностью свернуть экономическое сотрудничество с целым рядом стран в обмен на возможность нарастить объемы нефтепроизводства. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на свои источники.

Согласно информации журналистов, со стороны США исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес были предъявлены конкретные требования. Первое и основное – Венесуэла должна прекратить экономические связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.

Вторым условием, по данным телеканала, является согласие венесуэльской стороны на эксклюзивное партнерство со Штатами в нефтяной отрасли. Вашингтон настаивает на том, чтобы американские компании получили приоритетный доступ к разработке и экспорту венесуэльских энергоресурсов.

При этом на данный момент официального подтверждения этой информации от сторон не поступало.

Ранее США провели военную операцию в Венесуэле. В ходе которой захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Вскоре Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

Позже в СМИ появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Родригес прекратить поставки нефти странам, которые Вашингтон считает своими противниками. Кроме того, Белый дом якобы ожидает, что Родригес обеспечит проведение свободных выборов и уйдет в отставку.