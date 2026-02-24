Ставки по вкладам в России опустились до минимума за 2 года

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Средние ставки по вкладам в российских банках снизились до минимальных значений за 2 года. Об этом сообщается на сайте сервиса "Финуслуги".

Например, средняя ставка по трехмесячным вкладам опустилась до 14,2% в 50 крупнейших банках России. Это минимальное значение с декабря 2023 года, указано в публикации.

Ставки по полугодовым вкладам также показали снижение и составили в среднем 13,87%. Они упали до двухлетнего минимума.

Теперь в 50 крупнейших банках России можно открыть вклад на год в среднем под 12,75%. Такое значение последний раз было в феврале 2024 года.

Совет директоров Центробанка России 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых.

Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в стране в текущем году должна составить 13,5–14,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%.

