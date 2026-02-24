Форма поиска по сайту

24 февраля, 09:46

Шоу-бизнес
Певец Дмитриенко рассказал, что скрывал роман с Пересильд из-за сложных характеров

Певец Ваня Дмитриенко рассказал, почему скрывал роман с Аней Пересильд

Фото: /Legion-Media.com/Persona Stars/053

20-летний певец Ваня Дмитриенко рассказал, что долгое время скрывал отношения с 16-летней актрисой Аней Пересильд из-за сложности их характеров. Об этом пишет "Газета.ру".

На интернет-шоу "Вписка" певец признался, что сперва хотел дать время чувствам окрепнуть, прежде чем делать их публичными. Он отметил, что им с Пересильд непросто находить компромисс, поскольку они оба обладают сильным характером.

Исполнитель также рассказал, что сейчас поддерживает хорошие отношения с родителями возлюбленной – актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Алексеем Учителем. При этом, как отметил Дмитриенко, ему потребовалось время, чтобы завоевать их доверие.

"Когда мы стали гулять, дружить только‑только с Аней, она такая: "Можем хоть до часу ночи с тобой гулять". А как-то раз я довожу ее до дома, она берет трубку смартфона, а там мама на нее ругается. Мне за это тоже прилетало потом", – поделился артист.

Дмитриенко и Пересильд официально подтвердили роман в октябре 2025 года. Актриса рассказывала, что ответила на ухаживания певца не сразу. Мать артистки, в свою очередь, называла союз двух юных звезд "творческой дружбой" и советовала музыканту достойно пройти испытание славой.

Ранее блогер Аврора Киба сообщила о расставании с певцом Григорием Лепсом. По ее словам, роман закончился "на ноте благодарности и взаимоуважения". Девушка также отметила, что они с бывшим возлюбленным всегда будут друг для друга близкими людьми.

Позже мать девушки Татьяна рассказала, что была недовольна романом 18-летней дочери с 63-летним певцом.

Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом России в 2025 году

шоу-бизнес

