Слово "зумер" обошло по популярности слова "выгорание" и "ред-флаг" в 2025 году

Словом 2025 года, по версии портала "Грамота.ру", стало "зумер", на втором месте – "выгорание", а третье досталось "ред-флагу". Зумерами называют тех, кто родился примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. О самых обсуждаемых в 2025 году представителях поколения Z читайте в материале Москвы 24.

Ваня Дмитриенко

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

20-летний певец стал артистом года по версии "Яндекс Музыки". По данным сервиса, аудитория исполнителя превысила в этом году 19 миллионов пользователей. Краш подростков прославился благодаря лиричному треку "Венера-Юпитер" в 2021-м, но в этом "перепрошил" карьеру, завоевав сердца поклонниц постарше: под его публикациями в социальных сетях часто появляются признания в любви от дам всех возрастов.

"Ваня! Ты наш краш". Подпись: "Девочки 30+", – с юмором пишут поклонницы.

В ответ другие фанатки просят "не списывать со счетов 40+".

В ноябре на "Шоу Воли" Дмитриенко заявил, что испытывает смешанные чувства к тому, что стал популярным среди взрослых женщин. По его словам, если раньше к нему относились как к ребенку, то теперь в личных сообщениях "все в сексуализированном ключе".

"Это это одновременно и смущает, и льстит – конечно, такое внимание я до этого никогда не получал", – заявил исполнитель.

В 2025-м о Дмитриенко говорили не только из-за его хитов, но и благодаря громкому роману с актрисой Анной Пересильд. Она снялась в его клипе на песню "Цветаева".

На фоне популярности Дмитриенко стал зарабатывать крупные суммы. По данным издания "Абзац", за частные выступления он получает от 15 миллионов рублей. Попасть на его концерты также стало сложнее. В 2025 году в Москве Ване пришлось перенести шоу на более вместительную площадку, а позже и вовсе объявить о дополнительном концерте.

Анна Пересильд

16-летняя актриса прославилась в 2023 году, сыграв Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". В 2025-м СМИ писали как о личной жизни Анны, так и о карьере.

Журналисты подогревали интерес к Пересильд, сообщая о возможном романе актрисы с певцом Ваней Дмитриенко. Осенью пара официально подтвердила отношения в соцсетях и в интервью телеканалу "МУЗ-ТВ". Роман дочери одобрила знаменитая мать Анны, актриса Юлия Пересильд. В интервью изданию Voice она заявила, что хорошо относится к певцу и не собирается лезть в личную жизнь дочери, отметив, что "у ребят какая-то своя химия" и "творческая дружба".

Осенью 2025 года на экраны вышел фильм "Алиса в стране чудес". Пересильд сыграла в нем главную роль и сразу же получила массу хейта в свой адрес. В социальных сетях стали обсуждать ее якобы безэмоциональную игру. В целом картина получила неоднозначные оценки.

При этом Пересильд оказалась в списке лучших актрис 2025 года по итогам опроса, проведенного ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения).

Рэйчел Зеглер

Актриса прославилась благодаря роли Марии в фильме Стивена Спилберга "Вестсайдская история" 2021 года, за которую получила "Золотой глобус". Однако в 2025-м общественность и СМИ активно обсуждали едва ли не "закат" карьеры 24-летней звезды. Причиной стал провал фильма "Белоснежка" от студии Disney с ее участием. Мировая премьера картины состоялась в марте.

Хейт начался в 2021 году. Пользователи не одобрили решение студии пригласить на роль девушки, которая была описана в сказке словами "бела, как снег", актрису колумбийского происхождения со смуглой кожей.

Скандал обострился после публикации Disney тизера проекта. Актриса поблагодарила всех за интерес к фильму и высказалась в поддержку Палестины – тем самым она втянула фильм, команду и студию в политический скандал на фоне военного конфликта Израиля и Палестины. Ситуацию усугубило и то, что в фильме снималась израильтянка Галь Гадот. По данным СМИ, из-за разногласий отношения между коллегами обострились и они стали избегать совместных мероприятий.

Также Зеглер критиковала оригинальный мультфильм 1937 года. По данным СМИ, скандалы вокруг Рэйчел негативно отразились как на рейтингах фильма, так и на сборах.

Громких кинопроектов в карьере Зеглер в 2025 году больше не было. Однако летом актриса исполнила роль Эвы Перон в лондонской постановке мюзикла "Эвита".

Марк Эйдельштейн

Имя Марка стало известно всему миру в 2024 году, когда он появился в фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера. 23-летнего актера в Сети прозвали "русским Тимоти Шаламе". В марте 2025-го картина с участием Марка получила пять статуэток премии "Оскар". Он присутствовал на церемонии вручения как исполнитель главной роли в фильме.

В середине того же месяца Эйдельштейн снялся в рекламной кампании французского люксового бренда Balenciaga. Фото со звездой появились на официальном сайте бренда. Также актер попал на обложку китайской версии глянцевого журнала Vogue.

Весной стало известно, что Марк подписал контракт с кастинг-агентством в Голливуде William Morris Endeavor (WME). С этим агентством сотрудничают такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни – младший.

В июле продюсер будущего фильма про советского диктора Юрия Левитана Рубен Дишдишян заявил, что звезда "Аноры" может сыграть главную роль. Картина находится в разработке более 10 лет.

Эйдельштейн активно снимается и в российских проектах. В январе ожидается премьера фильма "Буратино", в котором Марку досталась роль Артемона.

Сабрина Карпентер

Фото: legion-media.com/Image Press Age/Jorge Estrellado

26-летняя американская певица и автор хита Espresso начала 2025 год с получения наград на премии "Грэмми". Она победила в номинациях "Лучший поп-альбом" и "Лучшая поп-песня".

В марте 2025 года Сабрина попала в скандал из-за участия на премии Brit Awards в откровенном наряде. Граждане Великобритании пожаловались на ее "пошлую" манеру выступления и откровенный костюм. Карпентер вышла на сцену в нижнем белье и чулках с подвязками. Также зрителей возмутили ее провокационные движения.

Летом издание The Mirror сообщило, что певица претендует на главную роль в фильме об американской поп-иконе Бритни Спирс. Однако сама Сабрина эти слухи не подтвердила.

Одним из самых крупных скандалов года для Карпентер стала критика обложки ее нового альбома Man’s Best Friend. На фото Сабрина стоит на коленях в обтягивающем платье перед мужчиной, который держит певицу за волосы. Пользователи Сети нашли изображение слишком провокационным, а некоторые – и вовсе оскорбительным для женщин. Позже певица представила альтернативную обложку, заявив, что она "одобрена Богом". На черно-белом снимке Карпентер была в компании мужчин в костюмах. Сам альбом вышел в августе 2025 года.

Карпентер прокомментировала критику в свой адрес из-за чрезмерной сексуальности, отметив, что люди сами сделали ее песни популярными.

"Мне всегда так смешно, когда люди жалуются. Они говорят: "Она только и делает, что поет об этом". Но это песни, которые вы сделали популярными. Очевидно, вы любите секс. Вы одержимы им. Это есть в моем шоу. Но есть гораздо больше, чем сексуальные позы, но именно их вы публикуете каждый вечер и комментируете", – заявила она.

В ноябре СМИ также написали, что исполнительница может попасть в список гостей на самом ожидаемом событии – свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, которая состоится летом 2026 года.