Объявлены все победители премии "Оскар"

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар" американской академии кинематографических искусств и наук. Лауреаты опубликованы на официальном сайте академии.

Главную награду прошедшей церемонии забрал фильм "Анора", в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Личных наград удостоились актриса Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в "Аноре", а также непосредственно режиссер картины Шон Бэйкер. Борисов не получил "Оскар" за лучшую роль второго плана, вместо него награда досталась Кирану Калкину, который сыграл в "Настоящей боли".

Премию за лучшую мужскую роль вручили американскому актеру Эдриену Броуди, который воплотил образ венгерского архитектора Ласло Тота в фильме "Бруталист" режиссера Брэди Корбета.

Наград также были удостоены:

лучшая актриса второго плана – Зои Салдана, "Эмилия Перес";

лучший адаптированный сценарий – "Конклав";

лучший оригинальный сценарий – "Анора";

лучший иностранный фильм – "Я все еще здесь";

лучший анимационный фильм – "Поток";

лучшая операторская работа – Лол Кроули, "Бруталист";

лучшие визуальные эффекты – "Дюна: Часть вторая";

лучший монтаж – "Анора";

лучший звук – "Дюна: Часть вторая";

лучший короткометражный анимационный фильм – "В тени кипариса";

лучший короткометражный игровой фильм – "Я не робот";

лучшая работа художника-постановщика – "Злая: Сказка о ведьме Запада";

лучшие костюмы – "Злая: Сказка о ведьме Запада";

лучший грим и прически – "Субстанция";

лучшая песня – El Mal, "Эмилия Перес";

лучший оригинальный саундтрек – Дэниэл Блумберг, "Бруталист";

лучший короткометражный документальный фильм – "Единственная девушка в оркестре".

Таким образом, "Анора" стала лидером по количеству наград на прошедшей премии – картине удалось заполучить пять "Оскаров".

Несмотря на то, что Борисов не получил "Оскар", он все же удостоился похвалы от американского актера Роберта Дауни – младшего, который объявлял победителя в категории "Лучшая роль второго плана". Тот заявил, что у Борисова большое будущее и что он "находится в правильном месте".

Российская академия кинематографических искусств ранее также объявила номинантов премии "Ника" за 2024 год, церемония вручения которой состоится 24 марта. В частности, в категории "Лучшая мужская роль" номинантами стали Сергей Безруков ("Воздух"), Борисов ("Кончится лето"), а также Евгений Цыганов ("Мастер и Маргарита").