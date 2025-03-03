03 марта, 07:15Культура
Объявлены все победители премии "Оскар"
Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell
В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар" американской академии кинематографических искусств и наук. Лауреаты опубликованы на официальном сайте академии.
Главную награду прошедшей церемонии забрал фильм "Анора", в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.
Личных наград удостоились актриса Майки Мэдисон, сыгравшая главную роль в "Аноре", а также непосредственно режиссер картины Шон Бэйкер. Борисов не получил "Оскар" за лучшую роль второго плана, вместо него награда досталась Кирану Калкину, который сыграл в "Настоящей боли".
Премию за лучшую мужскую роль вручили американскому актеру Эдриену Броуди, который воплотил образ венгерского архитектора Ласло Тота в фильме "Бруталист" режиссера Брэди Корбета.
Наград также были удостоены:
- лучшая актриса второго плана – Зои Салдана, "Эмилия Перес";
- лучший адаптированный сценарий – "Конклав";
- лучший оригинальный сценарий – "Анора";
- лучший иностранный фильм – "Я все еще здесь";
- лучший анимационный фильм – "Поток";
- лучшая операторская работа – Лол Кроули, "Бруталист";
- лучшие визуальные эффекты – "Дюна: Часть вторая";
- лучший монтаж – "Анора";
- лучший звук – "Дюна: Часть вторая";
- лучший короткометражный анимационный фильм – "В тени кипариса";
- лучший короткометражный игровой фильм – "Я не робот";
- лучшая работа художника-постановщика – "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- лучшие костюмы – "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- лучший грим и прически – "Субстанция";
- лучшая песня – El Mal, "Эмилия Перес";
- лучший оригинальный саундтрек – Дэниэл Блумберг, "Бруталист";
- лучший короткометражный документальный фильм – "Единственная девушка в оркестре".
Таким образом, "Анора" стала лидером по количеству наград на прошедшей премии – картине удалось заполучить пять "Оскаров".
Несмотря на то, что Борисов не получил "Оскар", он все же удостоился похвалы от американского актера Роберта Дауни – младшего, который объявлял победителя в категории "Лучшая роль второго плана". Тот заявил, что у Борисова большое будущее и что он "находится в правильном месте".
Российская академия кинематографических искусств ранее также объявила номинантов премии "Ника" за 2024 год, церемония вручения которой состоится 24 марта. В частности, в категории "Лучшая мужская роль" номинантами стали Сергей Безруков ("Воздух"), Борисов ("Кончится лето"), а также Евгений Цыганов ("Мастер и Маргарита").
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