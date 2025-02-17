Стали известны победители премии BAFTA

Фото: AP Photo/Invision/Joel C Ryan

В Лондоне прошла 78-я церемония вручения главной кинопремии Соединенного Королевства – премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Трансляция мероприятия велась на сайте академии.

Премию за лучший фильм получила картина "Конклав" режиссера Эдварда Бергера. Данный фильм завоевал 4 из 12 наград, на которые претендовал.

Лучшей актрисой была признана Майки Мэдисон за роль молодой стриптизерши в драме "Анора" режиссера Шона Бэйкера. В свою очередь, награду за лучшую мужскую роль получил Эдриан Броуди за образ венгерского архитектора Ласло Тота в картине "Бруталист" режиссера Брэди Корбета.

Ниже представлены победители прочих номинаций:



лучшая актриса второго плана – Зои Салдана, "Эмилия Перес";

лучший актер второго плана – Киран Калкин, "Настоящая боль";

лучший режиссер – Брэди Корбет, "Бруталист";

лучший британский фильм – "Конклав";

лучший иностранный фильм – "Эмилия Перес";

лучшая операторская работа – "Бруталист";

лучший саундтрек – "Бруталист";

лучший монтаж – "Конклав";

лучший кастинг – "Анора";

лучший звук – "Дюна: Часть вторая";

лучший макияж/прически – "Субстанция";

лучшая работа художника-постановщика – "Злая: Сказка о ведьме Запада";

лучший анимационный фильм – "Уоллес и Громит: Самая дикая месть";

лучший документальный фильм – Super/Man: The Christopher Reeve Story;

лучший перспективный актер – Дэвид Джонссон, "Чужой: Ромул".

Российский актер Юра Борисов не смог получить награду лучшему актеру второго плана за роль в "Аноре", уступив борьбу Калкину. Вместе с тем Борисов также был номинирован на премию "Оскар".

Киноакадемия объявила и остальных номинантов на "Оскар". Сама церемония пройдет в ночь на 3 марта по московскому времени, ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.