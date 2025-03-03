Мультфильм "Поток" получил "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм"

Фото: кадр из мультфильма "Поток"; режиссер – Гинтс Зильбалодис; производство – arte France Cinéma, Canal+ [fr], Dream Well Studio, Sacrebleu Productions, Take Five

Мультфильм "Поток" был удостоен премии "Оскар" как лучший анимационный фильм. Итоги 97-й церемонии вручения кинопремии подводятся на официальном сайте академии.

Мультфильм режиссера Гинтса Зильбалодиса рассказывает историю кота, который ищет убежище на парусной лодке во время потопа.

Также стал известен победитель в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" – мультфильм "В тени кипариса" иранских режиссеров Хоссейна Молайеми и Ширины Сохани.

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов не получил премию "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана" за работу в "Аноре". Награду в данной номинации забрал американский актер Киран Калкин, сыгравший в "Настоящей боли".

Тем не менее актер Роберт Дауни – младший, объявлявший победителя в данной номинации, похвалил Борисова за его актерские таланты, отметив, что тот "находится в правильном месте".