Объявлены номинанты на премию "Ника" за 2024 год

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов премии "Ника" за 2024 год, церемония вручения которой состоится 24 марта. Полный список появился на сайте премии.

Претендентами в номинации "Лучший игровой фильм" стали такие киноленты, как "Воздух", срежиссированный Алексеем Германом – младшим, "Смотри на меня!" от Владимира Грамматикова, "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина, "Кончится лето", снятый дуэтом режиссеров Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, а также "Снег в моем дворе" Бакура Бакурадзе.

За премию в номинации "Лучшая режиссерская работа" поборются Бакур Бакурадзе ("Снег в моем дворе"), Алексей Герман – младший ("Воздух") и Владимир Грамматиков ("Смотри на меня!").

Соперниками в номинации "Лучшая сценарная работа" стали ранее дважды названный Бакур Бакурадзе ("Снег в моем дворе"), а также Андрей Кончаловский и Елена Киселева ("Смотри на меня!") и Владимир Мункуев ("Кончится лето").

В категории "Лучшая мужская роль" номинантами стали Сергей Безруков ("Воздух"), Юра Борисов ("Кончится лето"), а также Евгений Цыганов ("Мастер и Маргарита").

В свою очередь, в категории "Лучшая женская роль" были названы Юлия Снигирь ("Мастер и Маргарита"), Анастасия Талызина ("Воздух"), Александра Урсуляк ("Смотри на меня!") и Алина Ходжеванова ("Филателия").

Премия в номинации "Лучший сериал" достанется одной из следующих картин: "Дети перемен", "Первый номер", "Преступление и наказание", "Плевако", "Столыпин", "Трасса".

Тем временем стали известны первые итоги премии "Оскар". Борисов может не получить награду в категории "Лучшая роль второго плана" за "Анору".

Анонимные бюллетени подтверждают, что "фильм остается главным фаворитом почти всех номинаций, но не актерских. "Анора" числится в топе наряду с "Конклавом" и "Бруталистом". Борисова пока нет ни в одном бюллетене, чаще всего в них упоминают Кирана Калкина и Джереми Стронга. При этом еще не все голоса обработаны.

