31 января, 20:14 (обновлено 31.01.2025 22:15)Культура
Объявлены победители кинопремии "Золотой орел"
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Объявлены победители XXIII премии Академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел". Церемония вручения прошла в Москве на киноконцерне "Мосфильм".
В этом году номинанты боролись за победу в 23 категориях.
Лучший короткометражный фильм:
- "30 секунд", режиссер Иван Соснин.
Лучший неигровой фильм:
- "Огненный лис", режиссер Дмитрий Шпиленок.
Лучшие визуальные эффекты:
- студии XOVP и "Аламбик", фильм "Воздух".
Лучший монтаж:
- Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс, Семен Грицай, фильм "Воздух".
Лучшая работа звукорежиссера:
- Никита Ганькин, фильм "Воздух".
Лучшая музыка к фильму:
- Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов, фильм "Любовь Советского Союза".
Лучшая работа художника по костюмам:
- Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина, фильм "Любовь Советского Союза".
Лучшая работа художника-постановщика:
- Павел Пархоменко, Леонид Кипнис, фильм "Любовь Советского Союза".
Лучшая актриса онлайн-сериала:
- Карина Разумовская, "Трасса".
Лучший актер онлайн-сериала:
- Владимир Вдовиченков, "Противостояние".
Лучший сериал онлайн-платформ:
- "Трасса", режиссер Душан Глигоров.
Лучшая женская роль на телевидении:
- Виктория Исакова, сериал "Я не могу без тебя".
Лучшая мужская роль на телевидении:
- Александр Устюгов, сериал "Столыпин".
Лучший телевизионный сериал:
- "Столыпин", режиссер Алексей Андрианов.
Лучшая мужская роль второго плана:
- Роман Мадянов, фильм "Любовь Советского Союза".
Лучшая женская роль второго плана:
- Елена Лядова, фильм "Воздух".
Лучшая мужская роль в кино:
- Сергей Безруков, фильм "Воздух".
Лучшая женская роль в кино:
- Александра Урсуляк, фильм "Смотри на меня!".
Лучший сценарий:
- Сергей Снежкин, фильм "Любовь Советского Союза".
Лучшая операторская работа:
- Максим Шинкоренко, фильм "Любовь Советского Союза".
Лучшая режиссерская работа:
- Владимир Грамматиков, фильм "Смотри на меня!".
Лучший фильм:
- "Воздух", режиссер Алексей Герман-младший.
"Золотой орел" – российская национальная кинонаграда, которая была учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за достижения в сфере киноискусства по результатам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.
Между тем в своем приветствии участникам и гостям XXIII церемонии вручения премии Владимир Путин заявил, что "Золотой орел" олицетворяет успех и признание в кинематографе, а также открывает новые возможности и перспективы для реализации планов номинантов. По словам президента, всех номинантов премии объединяет стремление создавать содержательные "фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства".