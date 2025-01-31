Объявлены победители кинопремии "Золотой орел"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Объявлены победители XXIII премии Академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел". Церемония вручения прошла в Москве на киноконцерне "Мосфильм".

В этом году номинанты боролись за победу в 23 категориях.

Лучший короткометражный фильм:



"30 секунд", режиссер Иван Соснин.

Лучший неигровой фильм:



"Огненный лис", режиссер Дмитрий Шпиленок.

Лучшие визуальные эффекты:



студии XOVP и "Аламбик", фильм "Воздух".

Лучший монтаж:



Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс, Семен Грицай, фильм "Воздух".

Лучшая работа звукорежиссера:



Никита Ганькин, фильм "Воздух".

Лучшая музыка к фильму:



Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов, фильм "Любовь Советского Союза".

Лучшая работа художника по костюмам:



Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина, фильм "Любовь Советского Союза".

Лучшая работа художника-постановщика:



Павел Пархоменко, Леонид Кипнис, фильм "Любовь Советского Союза".

Лучшая актриса онлайн-сериала:



Карина Разумовская, "Трасса".

Лучший актер онлайн-сериала:



Владимир Вдовиченков, "Противостояние".

Лучший сериал онлайн-платформ:



"Трасса", режиссер Душан Глигоров.

Лучшая женская роль на телевидении:



Виктория Исакова, сериал "Я не могу без тебя".

Лучшая мужская роль на телевидении:



Александр Устюгов, сериал "Столыпин".

Лучший телевизионный сериал:



"Столыпин", режиссер Алексей Андрианов.

Лучшая мужская роль второго плана:



Роман Мадянов, фильм "Любовь Советского Союза".

Лучшая женская роль второго плана:



Елена Лядова, фильм "Воздух".

Лучшая мужская роль в кино:



Сергей Безруков, фильм "Воздух".

Лучшая женская роль в кино:



Александра Урсуляк, фильм "Смотри на меня!".

Лучший сценарий:



Сергей Снежкин, фильм "Любовь Советского Союза".

Лучшая операторская работа:



Максим Шинкоренко, фильм "Любовь Советского Союза".

Лучшая режиссерская работа:



Владимир Грамматиков, фильм "Смотри на меня!".

Лучший фильм:



"Воздух", режиссер Алексей Герман-младший.



"Золотой орел" – российская национальная кинонаграда, которая была учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за достижения в сфере киноискусства по результатам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.

Между тем в своем приветствии участникам и гостям XXIII церемонии вручения премии Владимир Путин заявил, что "Золотой орел" олицетворяет успех и признание в кинематографе, а также открывает новые возможности и перспективы для реализации планов номинантов. По словам президента, всех номинантов премии объединяет стремление создавать содержательные "фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства".