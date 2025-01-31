Путин назвал премию "Золотой орел" олицетворением успеха и признания в кинематографе

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Награда премии "Золотой орел" олицетворяет успех и признание в кинематографе, а также открывает новые возможности и перспективы для реализации планов номинантов, заявил Владимир Путин в своем приветствии участникам и гостям XXIII церемонии вручения Национальной премии.

"Отмечу, что всех номинантов премии, – как опытных мастеров, так и одаренную молодежь, – объединяют талант и увлеченность избранным делом, искреннее стремление создавать интересные, содержательные фильмы, отвечающие лучшим традициям отечественного и мирового киноискусства", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Подводить итоги года на мероприятии будут режиссеры, операторы, артисты и другие деятели кинематографа, уточнил глава России. Он также выразил уверенность, что нынешняя встреча, которая проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм", пройдет в праздничной атмосфере.

Статуэтки "Золотого орла" получат победители в 23 номинациях. Так, в категории "Лучший фильм" будут бороться пять картин.

Среди них: "Вечная зима" Николая Ларионова, "Воздух" Алексея Германа – младшего, "Любовь Советского Союза" Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, "Смотри на меня!" Владимира Грамматикова, а также "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко.

В прошлом году награда была вручена генеральному директору "Мосфильма", режиссеру Карену Шахназарову. В свою очередь, Юлия Пересильд получила приз как первая актриса-космонавт. Лучшим фильмом стал "Снегирь".