Эдриен Броуди получил "Оскар" за лучшую мужскую роль

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Американский актер Эдриен Броуди удостоен премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист". Итоги церемонии награждения приведены на сайте академии.

Награда стала для Броуди вторым "Оскаром" за его актерскую карьеру. Первую награду он получил в 2003 году за роль в фильме "Пианист". Тогда он стал самым молодым лауреатом премии в ее истории.

Награду за лучшую женскую роль получила актриса Майки Мэдисон за роль молодой стриптизерши в драме "Анора" режиссера Шона Бэйкера. Ранее она была удостоена премии BAFTA за эту же роль.

Российский актер Юра Борисов не получил "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана" за роль в фильме "Анора". Награду в данной номинации забрал Киран Калкин за работу в "Настоящей боли".

Тем не менее Борисов удостоился похвалы со стороны американского актера Роберта Дауни – младшего, объявлявшего победителя этой номинации. Он назвал прекрасным образ героя, которого Борисов исполнил в "Аноре".