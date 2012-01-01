Пять голливудских звезд, получивших и "Оскар", и "Золотую малину"

1 марта в США состоится вручение антипремии "Золотая малина", которую присуждают за неудачные работы в кино. В копилке каких актеров "худшая" награда соседствует с самой престижной – "Оскаром", расскажет Москва 24.

Николь Кидман

Фото: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Оскароносной для 57-летней австралийской актрисы стала роль в драме "Часы", где Кидман сыграла писательницу Вирджинию Вульф. Престижную статуэтку Николь получила в 2003-м. А вот спустя три года артистка стала лауреатом "Золотой малины" в номинации "Худшая экранная пара": критиков не впечатлил дуэт Кидман и Уилла Феррелла в фильме "Колдунья".

В 2012 году актриса была вновь номинирована на антипремию за роль второго плана в фильме "Притворись моей женой", но награду ей тогда не присвоили.

"Золотую малину" учредили в 1981 году в качестве пародии на "Оскар". Проголосовать за нелюбимые картины и актеров может кто угодно, единственное условие – заплатить символический взнос в фонд премии. Для лауреатов изготавливают статуэтки в виде покрытой золотой краской малины, стоящей на катушке кинопленки. В этом году по числу номинаций (семь) лидирует фильм "Джокер: Безумие на двоих", а в шести категориях представлены киноленты "Мадам Паутина", "Мегалополис", "Пограничье" и "Рейган". В общей сложности антипремия вручается в 11 номинациях.



Ким Бейсингер

Фото: Tibrina Hobson/Getty Images

Модель и актриса получила "Оскар" в 1998 году за роль второго плана в картине "Секреты Лос-Анджелеса". Спустя два десятка лет Бейсингер удостоилась и "Золотой малины": организаторы антипремии не оценили работу артистки в эротической драме "На пятьдесят оттенков темнее".

Кроме того, 71-летняя Бейсингер была номинирована на антипремию шесть раз, в том числе в категории "Худший неудачник за первые 25 лет существования награды".

Холли Берри

Фото: Jerod Harris/Getty Images

Трогательную речь и слезы актрисы в 2002 году на церемонии вручения "Оскара" некоторые помнят до сих пор. Тогда Берри удостоилась престижной награды за лучшую женскую роль в картине "Бал монстров".

Однако спустя три года Холли присудили "Золотую малину" как худшей актрисе за роль в фильме "Женщина-кошка". Звезда присутствовала на церемонии, став одной из первых известных персон, кто получил антипремию лично. Берри отнеслась к "награде" с юмором: когда ей вручали статуэтку, она спародировала собственную "оскаровскую" речь и даже пустила слезу. Повторить такой опыт она могла в 2014-м за роль в фильме "Муви 43", но организаторы сделали выбор не в ее пользу.

Эдди Редмэйн

Фото: Jeff Kravitz/FilmMagic

В свои 43 года британский актер собрал едва ли не все престижные кинонаграды. В его коллекции есть "Золотой глобус", премия Британской академии кино и телевидения (BAFTA), театральная премия "Тони". Артист также является кавалером ордена Британской империи. А в 2015 году Эдди удостоился и "Оскара" в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Вселенная Стивена Хокинга".

При этом всего через год после триумфа Редмэйн был номинирован на "Золотую малину". Критикам пришлась не по вкусу фантастическая драма "Восхождение Юпитер", и они отдали Эдди приз как худшему актеру второго плана. Впрочем, пока это единственный опыт артиста в его карьере.

Кевин Костнер

Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Режиссерский дебют актера – фильм "Танцующий с волками" – получился более чем успешным. В 1991 году картину Костнера отметили на "Оскаре" сразу в двух номинациях: "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".

Однако антипремий в коллекции 70-летнего актера все же больше. На "Золотую малину" его номинировали 14 раз, и в шести случаях он одержал победу. В 1992 году Кевин получил награду в номинации "Худшая мужская роль" за картину "Робин Гуд: Принц воров", а в 1995-м артист взял сразу две статуэтки с фильмом "Уайатт Эрп". Через три года за работу над лентой "Почтальон" Кевин получил сразу три "Малины": за "Худший фильм", "Худшую режиссуру" и "Худшую мужскую роль".

