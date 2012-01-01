Ремейк "Белоснежка" от Disney провалился в прокате

Премьера нашумевшей "Белоснежки" от Disney оказалась провальной по сборам: фильм не оправдал даже самые скромные прогнозы и принес менее 100 миллионов долларов за первый уик-энд проката. Обо всех скандалах, связанных с картиной, расскажет Москва 24.

Побила антирекорд

Фото: Disney Enterprises Inc.

23 марта издание Variety сообщило, что за первый уик-энд скандальный фильм Disney "Белоснежка" собрал в прокате меньше 43 миллионов долларов в США и 44,3 – за рубежом. Таким образом общие сборы составили 87,3 миллиона, не дотянув даже до скромных прогнозов в сотню. При этом бюджет картины оценивается в 250 миллионов долларов.

Аналитики не верят в успех "Белоснежки", но в компании Disney все еще настроены оптимистично и считают, что прокат сможет отбить затраты на производство фильма. Однако, по данным СМИ, "Белоснежка" показала самый слабый старт среди различных ремейков Disney анимационной классики. Она даже побила антирекорд, принадлежавший "Дамбо" Тима Бертона, который собрал в США в 2019 году 45 миллионов долларов.

При скромных кассовых сборах "Белоснежка" получила еще и смешанные отзывы от зрителей и критиков.

"Изощренные попытки Disney никого не обидеть каким-то образом умудрились обидеть всех", – написал обозреватель Daily Mail Брайан Винер.

"Безжизненный музыкальный автомат для продажи мерча", – такую оценку диснеевскому фильму дали критики издания The Guardian.

"Еще один неуклюжий live-action ремейк, который исчезает из памяти сразу после просмотра", – добавили авторы The New York Post.

"Перевернулись бы в гробу"

Фото: Disney Enterprises Inc.

В начале марта стало известно, что Disney отказался от традиционной большой голливудской премьеры "Белоснежки" с красной дорожкой и приглашенными журналистами в пользу закрытой презентации. Такое решение было принято из-за скандалов вокруг картины, которые начались еще до съемок.

Первый из них разразился после утверждения на главную роль Рэйчел Зеглер. Поклонники классической сказки были обескуражены тем, что "белую, как снег" героиню сыграет актриса латиноамериканского происхождения. Тогда Зеглер предложила журналистам альтернативное объяснение имени Белоснежки: якобы ее назвали так из-за пережитой в детстве снежной бури.

Однако актриса вызвала волну негатива еще и спорными высказываниями: в одном из интервью Рэйчел называла оригинальный мультфильм 1937 года устаревшим, романтическую линию – "токсичной", заявляя, что в новой экранизации на первый план выйдет идея о сильной женщине-лидере.

"В нашей версии "Белоснежки" она хочет стать бесстрашным лидером, а не мечтает о настоящей любви", – говорила актриса, уверяя, что сцены с принцем из нового фильма могут и вовсе вырезать.

После этого Дэвид Хейл Хэнд, сын художника-аниматора Дэвида Додда Хэнда, работавшего над оригинальным мультфильмом, заявил, что его отец и Уолт Дисней "перевернулись бы в гробу", узнав о ремейках классики Disney.



Премьеру "Белоснежки" отменили из-за скандалов с актрисами

Позже актриса вновь подверглась атаке хейтеров из-за того, что выложила в своих соцсетях фото в образе Белоснежки образца 1937 года.

"Она сказала, что ненавидит оригинальный фильм. В каком же отчаянии она сейчас"; "я думала, она ненавидит оригинал"; "о, это не про тот фильм, который она называла странным и устаревшим?"; "когда она будет извиняться за оскорбление Уолта Диснея и его оригинального фильма?" – негодовали комментаторы.

Также одной из причин отмены большой премьеры "Белоснежки" называют политические взгляды двух главных звезд фильма: Зеглер активно поддерживает Палестину в конфликте с Израилем, а сыгравшая Злую мачеху Галь Гадот – противоположную сторону. В СМИ писали, что эти разногласия негативно отразились на отношениях актрис и они стали избегать совместных мероприятий. К тому же, по мнению некоторых комментаторов, Зеглер проигрывает на фоне Гадот, которая по сюжету должна завидовать красоте падчерицы.

Многие считают спорным и изменение образов семи гномов: их создали с помощью компьютерной графики, назвали "волшебными существами", и они оказались разного роста, пола и расы. По информации журналистов, актеры-карлики были возмущены решением Disney оставить их без работы, назвав его "абсолютно абсурдным и в каком-то смысле дискриминационным".