Режиссер "Эмилии Перес" отказался общаться с исполнительницей главной роли Карлой Гаскон

Режиссер мюзикла "Эмилия Перес" отказывается общаться с главной звездой картины Карлой Софией Гаскон из-за ее старых скандальных высказываний в соцсетях. Кроме того, актрису отстранили от участия в промокампании ленты, которая является рекордсменом по количеству номинаций на "Оскар" в этом году. Подробности голливудского скандала – в материале Москвы 24.
"Она продолжает нам вредить"
В январе издание Deadline сообщило, что режиссер мюзикла "Эмилии Перес" Жак Одиар не хочет в ближайшее время общаться с исполнительницей главной роли Карлой Софией Гаскон. Создатель мюзикла заявил в интервью, что у него с актрисой сложились доверительные отношения на съемках, однако его обескуражили скандальные старые твиты артистки. О постах заговорили в Сети после того, как были объявлены номинанты на "Оскар".
Кроме того, режиссер считает, что недавние интервью актрисы, в которых она пыталась оправдаться, вредят не только ей, но и всей команде "Эмилии Перес". Ведь мюзикл получил 13 номинаций на "Оскар", а церемония награждения уже не за горами.
4 февраля издание Variety сообщило, что Карлу уже отстранили от участия в промокампании "Эмилии Перес", поэтому Гаскон пропустит несколько мероприятий в Лос-Анджелесе.
Актриса также не приедет и на премию Virtuoso Award в Санта-Барбаре. Издание The Hollywood Reporter сообщило, что некоторые гости мероприятия заявили, что откажутся от участия, если там будет присутствовать Гаскон.
"Я не совершила никаких преступлений"
Карла София Гаскон привлекла повышенное внимание прессы и общественности в конце января этого года. Она стала первой трансгендерной женщиной (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ), номинированной на "Оскар" в категории "Лучшая актриса".
Спустя неделю издание Variety опубликовало старые посты Карлы в соцсетях. В одном из них Гаскон грубо высказалась о Селене Гомес, с которой они вместе снялись в "Эмилии Перес". Причиной негодования Карлы стало фото Селены с супругой своего экс-бойфренда Хейли Бибер.
В другой публикации Карла "прошлась" по внешности похудевшей Адель.
"Ковид прошел, и она переборщила с рукавами. Или же легла под нож, а лишняя кожа на руках так и осталась", – острила Гаскон.
Актриса также негативно высказывалась о представителях разных религий и "Оскаре", критикуя как выбор номинированных фильмов, так и наряды звезд на красной дорожке.
Пользователей Сети возмутили высказывания Гаскон. В интернете требуют "отменить" Карлу и лишить номинации на самую престижную премию в киноиндустрии.
"Вот поэтому Адель достался "Оскар", а ты свой не получишь", – написал один из разгневанных пользователей.
После публичного осуждения звезда "Эмилии Перес" поспешила удалить старые сообщения в соцсетях и оправдаться за резкие высказывания.
1 февраля актриса опубликовала в своем блоге длинный пост с извинениями. При этом на следующий день в интервью испанскому CNN Гаскон заявила, что твит про Селену Гомез – фейк и она его не писала, а другие ее высказывания просто неверно истолкованы. Карла также уточнила, что не планирует отказываться от номинации на "Оскар".
"Я не могу отказаться от номинации на "Оскар", потому что я не совершила никаких преступлений и не причинила никому вреда. Я не расист, я не та, кем меня пытаются выставить хейтеры", – заявила Гаскон.
Однако пользователи соцсетей уверены, что публичное и к тому же несогласованное с создателями мюзикла раскаяние может не спасти актрису от бойкота и забвения.