Режиссер "Эмилии Перес" отказался общаться с исполнительницей главной роли Карлой Гаскон

Режиссер мюзикла "Эмилия Перес" отказывается общаться с главной звездой картины Карлой Софией Гаскон из-за ее старых скандальных высказываний в соцсетях. Кроме того, актрису отстранили от участия в промокампании ленты, которая является рекордсменом по количеству номинаций на "Оскар" в этом году. Подробности голливудского скандала – в материале Москвы 24.

"Она продолжает нам вредить"

Фото: legion-media.com/Yamak Perea/eyepix via ZUMA Press Wire

В январе издание Deadline сообщило, что режиссер мюзикла "Эмилии Перес" Жак Одиар не хочет в ближайшее время общаться с исполнительницей главной роли Карлой Софией Гаскон. Создатель мюзикла заявил в интервью, что у него с актрисой сложились доверительные отношения на съемках, однако его обескуражили скандальные старые твиты артистки. О постах заговорили в Сети после того, как были объявлены номинанты на "Оскар".

Кроме того, режиссер считает, что недавние интервью актрисы, в которых она пыталась оправдаться, вредят не только ей, но и всей команде "Эмилии Перес". Ведь мюзикл получил 13 номинаций на "Оскар", а церемония награждения уже не за горами.





Жак Одиар режиссер Я думаю о том, какую боль она причиняет всей съемочной группе, всей команде, которая так усердно работала над этим фильмом. Я думаю о себе, о Зои (Салдане), о Селене (Гомес). Я просто не понимаю, почему она продолжает нам вредить. Я не связываюсь с ней, потому что сейчас ей нужно личное пространство, чтобы все обдумать и взять ответственность за свои действия. Но она прикинулась жертвой, что удивительно. Как будто бы ее слова никого не ранили.

4 февраля издание Variety сообщило, что Карлу уже отстранили от участия в промокампании "Эмилии Перес", поэтому Гаскон пропустит несколько мероприятий в Лос-Анджелесе.

Актриса также не приедет и на премию Virtuoso Award в Санта-Барбаре. Издание The Hollywood Reporter сообщило, что некоторые гости мероприятия заявили, что откажутся от участия, если там будет присутствовать Гаскон.

"Я не совершила никаких преступлений"

Фото: legion-media.com/Xavier Collin/Avalon Celebrities

Карла София Гаскон привлекла повышенное внимание прессы и общественности в конце января этого года. Она стала первой трансгендерной женщиной (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ), номинированной на "Оскар" в категории "Лучшая актриса".

Спустя неделю издание Variety опубликовало старые посты Карлы в соцсетях. В одном из них Гаскон грубо высказалась о Селене Гомес, с которой они вместе снялись в "Эмилии Перес". Причиной негодования Карлы стало фото Селены с супругой своего экс-бойфренда Хейли Бибер.



Карла София Гаскон актриса Она богатая крыса, которая строит из себя бедняжку при каждом удобном случае и никогда не перестанет доставать своего бывшего и его жену.

В другой публикации Карла "прошлась" по внешности похудевшей Адель.

"Ковид прошел, и она переборщила с рукавами. Или же легла под нож, а лишняя кожа на руках так и осталась", – острила Гаскон.

Актриса также негативно высказывалась о представителях разных религий и "Оскаре", критикуя как выбор номинированных фильмов, так и наряды звезд на красной дорожке.

Пользователей Сети возмутили высказывания Гаскон. В интернете требуют "отменить" Карлу и лишить номинации на самую престижную премию в киноиндустрии.

"Вот поэтому Адель достался "Оскар", а ты свой не получишь", – написал один из разгневанных пользователей.

После публичного осуждения звезда "Эмилии Перес" поспешила удалить старые сообщения в соцсетях и оправдаться за резкие высказывания.

1 февраля актриса опубликовала в своем блоге длинный пост с извинениями. При этом на следующий день в интервью испанскому CNN Гаскон заявила, что твит про Селену Гомез – фейк и она его не писала, а другие ее высказывания просто неверно истолкованы. Карла также уточнила, что не планирует отказываться от номинации на "Оскар".

"Я не могу отказаться от номинации на "Оскар", потому что я не совершила никаких преступлений и не причинила никому вреда. Я не расист, я не та, кем меня пытаются выставить хейтеры", – заявила Гаскон.

Однако пользователи соцсетей уверены, что публичное и к тому же несогласованное с создателями мюзикла раскаяние может не спасти актрису от бойкота и забвения.