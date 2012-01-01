Церемония "Грэмми-2025" разошлась на мемы

67-я церемония вручения премии "Грэмми" запомнилась зрителям множеством курьезных случаев. Сын Уилла Смита пришел на мероприятие с домом на голове, Джулия Фокс и Бьянка Цензори – в экстремально прозрачных платьях. Причем, по данным СМИ, последнюю вместе с супругом якобы выгнали с красной дорожки. А реакция Бейонсе на победу в одной из номинаций стала мемом. Что обсуждали в Сети после премии, расскажет Москва 24.

Бейонсе

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

В ночь со 2-го на 3-е февраля в Штатах прошла очередная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Ежегодно мероприятие собирает главных представителей музыкальной индустрии, а за трансляцией следят миллионы зрителей по всему миру.

По сообщениям СМИ, Бейонсе прибыла на церемонию всего за несколько минут до того, как ее объявили победителем в номинации "Лучший кантри-альбом". Чуть позже по Сети разлетелось видео, на котором звезду застали врасплох: она буквально замерла на месте. Реакция певицы сразу стала мемом в соцсетях.

"Я – каждый божий день 2025 года до сих пор", "Я, если что-то хорошее действительно произойдет в 2025 году", – шутят комментаторы.

Помимо этого, Бейонсе стала первой темнокожей певицей, которую на церемонии отметили именно в жанре кантри. Награду она получила из рук Тейлор Свифт.

"От иконы к иконе", – отметили интернет-пользователи в Сети.

К слову, на прошлой церемонии супруг звезды, рэпер Jay-Z, получил премию за вклад в музыкальную индустрию. Тогда вместо благодарственной речи музыкант со сцены отчитал Академию искусства и звукозаписи за то, что его жена ни разу не выиграла в номинации "Альбом года". При этом певица является рекордсменом по общему числу полученных наград "Грэмми": теперь их у нее 35.

Джейден Смит

Фото: AP Photo/Jordan Strauss/Invision/AP

Ежегодно премия приковывает внимание не только меломанов. Весь мир пристально следит за образами селебрити на красной дорожке. В этом году сразу несколько знаменитостей поразили пользователей Сети.

Среди них – сын Уилла Смита, который дал мемоделам повод для шуток. Джейден прошел по красной дорожке в костюме Louis Vuitton, а его голову украсил объемный черный дом. По сообщениям СМИ, убор представлял собой "Вампирский замок" бренда Abodi.

Аксессуар вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей.

"Напоминает замок с привидениями из Minecraft", "Когда ты домосед, но все-таки решаешь пойти на церемонию награждения", "Теперь я понял, что значит "крыша над головой", – юморят в комментариях.

Джулия Фокс

Фото: AP Photo/Jordan Strauss/Invision/AP

Королева эпатажа, которая на днях прокатилась полностью обнаженной в нью-йоркском метро, для красной дорожки все же решила приодеться (правда, не сильно). Джулия красовалась в прозрачном черном мини-платье с тонкой полоской на груди, а из белья актриса надела лишь стринги. Черная косуха не скрывала всех прелестей фигуры знаменитости.

Провокационный образ дополнили колготки со "стрелкой", массивные сапоги на платформе и ярко-желтые перчатки, похожие на хозяйственные.

Канье Уэст и Бьянка Цензори

Фото: AP Photo/Jordan Strauss/Invision/AP

Супруга рэпера, в отличие от Фокс, решила не оставлять в своем образе ни единой загадки. Бьянка появилась на красной дорожке в шубе, однако вскоре ее скинула и все же удивила фотографов, давно привыкших к ее "голым" выходам.

Цензори позировала перед папарацци в ультракоротком и абсолютно прозрачном платье, под которым не было ничего. Пожалуй, этот выход можно назвать самым откровенным из всех луков Бьянки, ведь она выглядела абсолютно голой, причем со всех ракурсов, которые супруга рэпера без стеснения демонстрировала.

Сам Канье был одет в черные брюки и футболку в цвет. Однако супруги, как писали журналисты, не смогли пройти дальше красной дорожки. После мероприятия СМИ пестрели заголовками, что Бьянку и Канье выгнали с премии и к выходу пара шла едва ли не в сопровождении полицейских.

Причиной изгнания стал якобы не экстравагантный наряд жены рэпера, а то, что Канье не был приглашен на церемонию. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, сообщил журналистам TMZ, что музыкант с супругой покинули мероприятие по собственному желанию. Кроме того, Уэст все же значился в списке приглашенных, ведь был номинирован в категории "Лучшая рэп-песня" за трек Carnival. Источники из правоохранительных органов также опровергли информацию, что к ним поступали жалобы на откровенный наряд Цензори.