Фанаты обвинили Бейонсе в гибели конкуренток

Американская певица Бейонсе Ноулз и ее супруг, рэпер Джей Зи, оказались втянуты в большой скандал: все дело в их тесной дружбе с P. Diddy, подозреваемом в сотнях преступлений. Пользователи Сети уверены, что звездная чета обо всем знала, более того, певица якобы могла устранять своих конкуренток. Подробнее обо всех теориях – в материале Москвы 24.

Дружба с P. Diddy

Фото: Shareif Ziyadat/Getty Images for Sean "Diddy" Combs

Об аресте американского музыкального продюсера и рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) стало известно 17 сентября. Тогда мир из официальных источников узнал о его "белых вечеринках", где гостей, по данным следствия, накачивали наркотиками и склоняли к сексу.

После этого в социальных сетях начали изучать предполагаемых гостей мероприятий: в частности, судя по фото, на вечеринках появлялись Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит и другие. Но особое внимание пользователи обратили на Бейонсе, которая считалась близкой подругой продюсера. Согласно одной из теорий заговора, артистка пользовалась влиянием музыканта и с его помощью устраняла конкуренток.

В частности, Бейонсе подозревают в причастности к гибели известной в 1990-х и 2000-х певицы Алии. Пользователей смутил тот факт, что юная артистка скончалась на пике своей популярности, когда ее конкурентка как раз задумалась о сольной карьере. Согласно одной из версий, нынешний муж звезды Джей Зи вместе со своим другом P. Diddy якобы вынудили Алию снимать клип на Багамах вопреки ее желанию, накачали наркотиками и посадили в самолет, который позже разбился. Сразу после трагедии популярность "королевы Бейонсе" начала набирать обороты, уверены "конспирологи".

Кроме того, по мнению пользователей соцсетей, Бейонсе может быть причастна к автомобильной катастрофе, в которой погибла еще одна исполнительница Left Eye (Лиза Лопес). Певица якобы тоже мешала популярности артистки.



Фото: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

В TikTok пользователи также предположили, что "трио" могло подстроить смерть и Майкла Джексона. Якобы принадлежность Бейонсе к страшным преступлениям была доказана в песне She Knows, которую исполнил J. Cole еще в 2013 году. В тексте упоминаются имена всех погибших, а строчка She Knows ("Она знала") созвучна с фамилией артистки Ноулз.

Никаких доказательств этих теорий, безусловно, нет, однако фанаты Ноулз уже начали отписываться от нее в социальных сетях и угрожать скорым возмездием. По данным западных СМИ, после скандала певица уже потеряла несколько миллионов подписчиков.

Сама артистка еще не комментировала ситуацию, однако владелец аккаунта Popular (f2cmedia) в cоцсетях поделился записью телефонного разговора с Бейонсе, во время которого она якобы говорит о вечеринках P. Diddy (правда, подтверждений того, что голос действительно принадлежит певице, нет).





из записи На этих вечеринках я просто развлекалась. Я понятия не имела о тех ужасных вещах, что там происходили. Крайне важно отделить мое присутствие на вечеринках от любых незаконных действий. Вы знаете, что я выступаю против эксплуатации и насилия, но давайте проговорим это еще раз.

В комментариях также усомнились в достоверности записи: часть пользователей предположили, что коментарий мог быть сгенерирован нейросетью.



Держит в страхе?

Несколько спорных эпизодов были связаны с церемониями награждения. Самой громкой и наиболее загадочной стала ситуация на премии MTV VMA в 2009 году, когда певица Тейлор Свифт стала исполнительницей года. Во время награждения на сцену выбежал Канье Уэст, отобрал у певицы микрофон и заявил, что победить должна была Бейонсе. Тогда эта ситуация многих повергла в шок и стала причиной большого скандала между звездами, однако теперь пользователи соцсетей уверены, что таким образом артист уберег Тейлор от гнева Ноулз и, соответсвенно, спас ей жизнь.

Другой эпизод произошел в 2017 году на церемонии "Грэмми", когда в номинации за лучший альбом победила не Бейонсе, а Адель, британская артистка расплакалась и заявила, что не достойна награды. После этого она разломала золотой граммофон пополам.





Адель певица Большое спасибо, но я не могу принять эту награду. Я очень тронута и благодарна, но мой идеал – это Бейонсе. И лучший альбом – это ее Lemonade, он монументальный и очень продуманный. Он красивый, и в нем чувствуется душа. Бейонсе, ты наш свет.

По мнению сторонников конспирологических теорий, артистка боялась за свою жизнь и таким образом решила защитить себя от возможной расплаты "королевы Би".

В свою очередь, в 2023 году получившая "Грэмми" певица Lizzo тоже начала восхвалять Бейонсе на сцене: девушка отметила, что исполнительница изменила ее жизнь.

"Ты изменила мою жизнь. Я подумала, что хочу, чтобы люди то же самое ощущали с моей музыкой. Поэтому спасибо большое. Ты художник нашей жизни", – сказала она.

При этом основная масса "конспирологов" теперь уверены, что жизнь певицы Эми Уайнхаус, которая погибла спустя три месяца после победы на "Грэмми" (тогда она обошла Бейонсе в номинации), оборвалась слишком загадочно. По мнению части пользователей, девушку убили, так как она не отдала дань поп-диве со сцены (официальная версия смерти – сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией).