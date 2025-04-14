Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора

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Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа лидирует на выборах в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на национальный избирательный совет.

По итогам подсчета 82% бюллетеней у Нобоа 55,95% голосов, тогда как его основная соперница, кандидат от левых сил Луиса Гонсалес смогла заручиться поддержкой 44,05% голосов.

Новый избранный президент Эквадора вступит в должность 24 мая. Его срок составит четыре года.

Ранее СМИ писали, что власти Южной Кореи собираются назначить внеочередные президентские выборы на 3 июня 2025 года. Тему должны были поднять на плановом заседании кабинета министров.

Позже стало известно, что лидер основной оппозиционной Объединенной демократической партии (ОДП) Южной Кореи Ли Чжэ Мен ушел с поста главы фракции, чтобы баллотироваться в президенты страны. Он считается одним из главных кандидатов на предстоящем избирательном процессе.