Yonhap: лидер оппозиции Южной Кореи будет баллотироваться в президенты

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Лидер основной оппозиционной Объединенной демократической партии (ОДП) Южной Кореи Ли Чжэ Мен ушел с поста главы фракции, чтобы баллотироваться в президенты страны. Об этом сообщает местное издание Yonhap.

Мен считается одним из главных кандидатов на предстоящем избирательном процессе. Ожидается, что о своем выдвижении он объявит 10 апреля.

"Я благодарен за то, что смог быть лидером партии в течение трех лет и добиться некоторых значимых результатов. Я верю, что скоро начну новую главу", – заявил политик во время заседания высшего совета ОДП.

Мен выразил надежду, что его страна справится со всеми трудностями благодаря богатому опыту народа, который уже неоднократно преодолевал препятствия в прошлом.

После его отставки обязанности председателя ОДП временно взял на себя лидер фракции в парламенте Пак Чхан Дэ.

Внеочередные президентские выборы в Южной Корее состоятся 3 июня. Соответствующий вопрос был поднят на плановом заседании кабинета министров 8 апреля.

Конституционный суд Республики Кореи 4 апреля единогласно отрешил Юн Сок Еля от президентской должности из-за событий военного положения 3 декабря 2024 года.

В декабре того же года суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Главу Южной Кореи подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.