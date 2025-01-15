Глава Южной Кореи назвал свой арест добровольной явкой для избежания кровопролития

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал свой арест добровольной явкой на допрос, чтобы избежать нежелательного кровопролития. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика.

По словам Юн Сок Еля, он принял решение о добровольной явке, когда увидел вторжение полицейских и следователей в охраняемую зону его резиденции. Вместе с тем он по-прежнему считает незаконным расследование в отношении него.

"Как президент, обязанный защищать конституцию и правовую систему Республики Корея, мое согласие участвовать в этом незаконном и недействительном процессе не является его признанием. Это исключительно попытка предотвратить нежелательные кровопролитные события", – подчеркнул глава Южной Кореи.

Об аресте Юн Сок Еля силовиками стало известно в ночь на 15 января. Это стало первым в истории Южной Кореи случаем, когда следователи арестовали действующего президента, хоть и временно отстраненного.

Тем не менее адвокат Юн Сок Еля настаивает на том, что глава государства добровольно пришел в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих, чтобы избежать столкновений между полицией и его охраной.

В декабре суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Главу Южной Кореи подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.

В этом же месяце Юн Сок Ель вводил военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.