Yonhap News: полиция арестовала президента Южной Кореи Юн Сок Еля

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Сотрудники Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих арестовали президента Южной Кореи Юн Сок Еля, передает агентство Yonhap News.

Отмечается, что это стало первым в истории страны случаем, когда следователи арестовали действующего президента, хоть и временно отстраненного.

Одновременно с этим адвокат Юн Сок Еля Сок Дон Хен написал в своих соцсетях о добровольной явке главы Южной Кореи в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

"Если произойдет физическое столкновение между сотрудниками управления и полицией, то, очевидно, ожидаются серьезные неприятности, и как президент он должен предотвратить их", – приводит издание Seoul Shinmun слова правозащитника.

Незадолго до этого сообщалось об аресте исполняющего обязанности главы службы охраны президента страны Ким Сон Хуна. Во время задержания он находился на территории резиденции президента Юн Сок Еля.

Ранее суд в Южной Корее утвердил ордер на арест Юн Сок Еля в рамках расследования дела об импичменте и военном положении. Главу Южной Кореи подозревают в мятеже и препятствовании осуществлению исполнительной власти.

В начале декабря Юн Сок Ель ввел военное положение в стране. Тогда он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.