Yonhap: президенту Южной Кореи запретили выезд из страны

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Президенту Южной Кореи Юн Сок Елю запрещен выезд из страны на фоне расследования введения им военного положения и по обвинению в госизмене, передает Yonhap со ссылкой на Минюст.

Парламент планирует провести внеочередное заседание, на котором будет представлен проект импичмента Юн Сок Еля. Оно пройдет 11 декабря. Голосование по вопросу должно состояться в течение трех суток, отмечает издание.

Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. Все 190 депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Глава государства согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.

Также лидер правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Хан Дон Хун призвал как можно скорее остановить полномочия президента страны Юн Сок Еля. Глава партии считает, что в случае продолжения работы президента ситуации, похожие на недавнее объявление военного положения, могут вновь повторяться.