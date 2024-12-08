Yonhap: прокуратура Южной Кореи присвоила президенту статус подозреваемого

Фото: AP Photo/Ministerio de Unificación de Corea del Sur vía AP

Прокуратура Южной Кореи присвоила президенту Юн Сок Елю статус подозреваемого по делу о мятеже против государственного строя. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Южнокорейское законодательство допускает уголовное преследование действующего главы страны по делам об измене и мятеже.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи согласился оформить отмену военного положения. Вместе с тем он призвал парламент немедленно прекратить мешать нормальному функционированию страны.

После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.

По данным СМИ, парламент уже внес на рассмотрение предложение о вынесении импичмента Юн Сок Елю. Голосование должно быть проведено в течение 24–72 часов.

