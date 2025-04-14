Синоптик Вильфанд: июньская погода придет в Москву с 18 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода, характерная для июня, прогнозируется в Москве с пятницы, 18 апреля. Значения превысят климатическую норму на 6–8 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Даже ночью, когда будет высокое давление и малооблачная погода, охлаждаться подстилающая поверхность сильно не будет. В ночь на пятницу минимальная температура прогнозируется в диапазоне около плюс 10 градусов, а дневная – выше 20 градусов тепла", – цитирует его ТАСС.

Как отметил метеоролог, в субботу и воскресенье, 19 и 20 апреля в Москве будет высокая температура. В этот период столбики термометров ночью покажут от плюс 10 до 12 градусов, а днем они повысятся до 20 градусов.

На неделе в Центральной России ожидается солнечная и сухая погода, при которой снежный покров быстро растает. Утром во вторник, 15 апреля, воздух прогреется от 1 до 6 градусов выше нулевого значения, а во второй половине дня жители столицы заметят значения от 13 до 18 градусов.

Кроме того, днем в среду, 16 апреля, температура будет колебаться от 15 до 20 градусов с положительной отметкой. Вечером показатели снизятся до 4–9 градусов тепла.

