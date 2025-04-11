Синоптик Тишковец: воздух в Москве прогреется до 22 градусов на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве на следующей неделе температура воздуха повысится до плюс 22 градусов, что является климатическим значением начала лета. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По словам синоптика, в грядущие выходные, 12 и 13 апреля, зимняя погода в городе продолжит отступать. Однако атмосферные фронты с осадками в виде снега будут проходить в Москве по ночам до утра. Температура в это время будет держаться на нулевом значении.

Тем временем в дневные часы погода начнет постепенно улучшаться. В субботу воздух прогреется от 3 до 6 градусов тепла, а в воскресенье – от 4 до 7 градусов выше нуля.

"На следующей неделе небесная канцелярия компенсирует нам провал весны и благодаря западному "крылу" азиатского антициклона подарит семидневку превосходной погоды", – отметил специалист.

Тишковец подчеркнул, что в Центральной России ожидается солнечная и сухая погода, при которой снежный покров быстро растает.

Вместе с тем в ночь на 14 апреля, понедельник, в Москве пройдут последние заморозки, а уже днем столбики термометров зафиксируют от 10 до 15 градусов тепла. На следующий день, 15 апреля, утром воздух прогреется от 1 до 6 градусов выше нулевого значения, а во второй половине дня жители столицы заметят значения от 13 до 18 градусов.

Кроме того, днем в среду, 16 апреля, температура будет колебаться от 15 до 20 градусов с положительной отметкой. Вечером показатели снизятся до 4–9 градусов тепла.

"Во второй половине недели, благодаря южным ветрам, станет еще потеплее: в ночное время +7…+12, в разгар дня +17…+22", – добавил синоптик.

Между тем в пятницу, 11 апреля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшие осадки, а также гололедица. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов тепла, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов.

Кроме того, на Пасху, 20 апреля, температура воздуха в столице может достигнуть 19 градусов тепла. В этот же день не ожидаются осадки.