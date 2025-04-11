Облачная погода и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 11 апреля

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Москве в пятницу, 11 апреля. Местами по городу возможны небольшие осадки, а также гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов тепла, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 3 градусов, по области – до минус 6 градусов.

На следующей неделе, с 14 по 20 апреля, температура воздуха в столице может подняться до 19 градусов тепла. По словам синоптиков, погода будет определяться гребнем антициклона, поэтому при переменной облачности осадков не ожидается.

На Пасху, 20 апреля, весь снег растает, а температурные значения вернутся к норме, что компенсирует недостаток тепла, который ощутили горожане в первые недели апреля.

Столичные службы продолжают устранять последствия продолжительных снегопадов в Москве. По всему городу проводятся работы по уборке и вывозу снега с улиц и дворов, а также очистке лотков и парковочных мест.