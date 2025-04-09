Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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09 апреля, 15:50

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до воскресенья, 13 апреля, из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Метеопредупреждение будет действовать до 02:00.

Сильный снегопад накрыл Москву в начале недели. За прошедшие сутки в городе выпало около 35% осадков от месячной нормы, а сугробы в Московском регионе местами выросли до 30 сантиметров.

Столичные коммунальщики продолжают очищать, отгружать и вывозить снег с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Также они занимаются очисткой крыш жилых домов от снега и наледи и выступающих элементов фасадов зданий.

При этом ночью 9 апреля на Октябрьской железной дороге в Московской и Тверской областях спецмашины очистили от снега уже более 320 километров путей. Работа специалистов не влияет на график движения поездов, так как очистка синхронизирована с их расписанием.

Москвичи показали, какая погода была в апреле прошлого года

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