Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до воскресенья, 13 апреля, из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Метеопредупреждение будет действовать до 02:00.

Сильный снегопад накрыл Москву в начале недели. За прошедшие сутки в городе выпало около 35% осадков от месячной нормы, а сугробы в Московском регионе местами выросли до 30 сантиметров.

Столичные коммунальщики продолжают очищать, отгружать и вывозить снег с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Также они занимаются очисткой крыш жилых домов от снега и наледи и выступающих элементов фасадов зданий.

При этом ночью 9 апреля на Октябрьской железной дороге в Московской и Тверской областях спецмашины очистили от снега уже более 320 километров путей. Работа специалистов не влияет на график движения поездов, так как очистка синхронизирована с их расписанием.

