09 апреля, 13:04Транспорт
Более 320 км путей ОЖД очистили от снега за ночь
Фото: 123RF/serjio74
Ночью 9 апреля на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в Московской и Тверской областях спецмашины очистили от снега более 320 километров путей. Об этом в сообщается в телеграм-канале ОЖД.
По данным пресс-службы, в работе были задействованы двухпутный плужный снегоочиститель и путевая очистительная машина. Также снег убирали более 170 железнодорожников.
Работа спецмашин не влияет на график движения поездов, так как очистка путей синхронизирована с их расписанием, пояснили в ОЖД.
По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Московском регионе сугробы местами выросли до 30 сантиметров. Наибольшее количество снега выпало в подмосковных Дмитрове и Клину.
Между тем в столице специалисты продолжают очищать, отгружать и вывозить снег с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.
Московский зоопарк показал, как его обитатели отреагировали на снег в апреле