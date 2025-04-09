Более 320 км путей ОЖД очистили от снега за ночь

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Ночью 9 апреля на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в Московской и Тверской областях спецмашины очистили от снега более 320 километров путей. Об этом в сообщается в телеграм-канале ОЖД.

По данным пресс-службы, в работе были задействованы двухпутный плужный снегоочиститель и путевая очистительная машина. Также снег убирали более 170 железнодорожников.

Работа спецмашин не влияет на график движения поездов, так как очистка путей синхронизирована с их расписанием, пояснили в ОЖД.

По словам специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Московском регионе сугробы местами выросли до 30 сантиметров. Наибольшее количество снега выпало в подмосковных Дмитрове и Клину.

Между тем в столице специалисты продолжают очищать, отгружать и вывозить снег с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.