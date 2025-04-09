Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Сугробы местами выросли до 30 сантиметров в Московском регионе после снегопадов. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По словам синоптика, наибольшее количество снега выпало в подмосковных Дмитрове и Клину, где были замечены сугробы в 30 и 33 сантиметра. Также сугробы высотой по 29 сантиметров зафиксированы в Павловском Посаде, а в Волоколамске – 26 сантиметров.

Тем временем в столице на ВДНХ и Балчуге высота достигает 16 сантиметров, в Тушине – 20 сантиметров, а у МГУ – 23 сантиметра. Как отметил Тишковец, такие значения более чем в два раза превышают норму.

"Таких сугробов не было в столице за всю зиму 2025 года. Однако в метеоистории рекорд по снегу принадлежит далекому 1895 году, когда в этот день в городе было 50 сантиметров", – подытожил синоптик.

Кроме того, по его словам, за минувшие сутки в Москве выпало около 35% осадков от месячной нормы.

Между тем городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят соответствующие работы на фоне непогоды. Комплекс городского хозяйства уже провел сплошное механизированное подметание и обработку противогололедными реагентами проезжей части и тротуаров.

В связи с непогодой москвичам рекомендовали не искать укрытия под деревьями и не оставлять рядом с ними личный транспорт. Также автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими участниками движения.