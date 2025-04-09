Специалисты продолжают работы по очистке и вывозу снега в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве специалисты продолжают очищать, отгружать и вывозить снег с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Днем специалисты занимаются очисткой крыш жилых домов от снега и наледи, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желоб и воронок водостоков.

У мест проведения работ устанавливают ленты и специальные заграждения, а горожан просят быть внимательными и не заходить за них.

За минувшие сутки в столице выпало около 35% осадков от месячной нормы, а сугробы в Московском регионе местами выросли до 30 сантиметров. На ВДНХ и Балчуге высота достигает 16 сантиметров, в Тушине – 20 сантиметров, а у МГУ – 23 сантиметра.

На фоне снегопадов городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети. Комплекс городского хозяйства уже провел сплошное механизированное подметание и обработку противогололедными реагентами проезжей части и тротуаров.

Москвичам рекомендовано не искать укрытия под деревьями и не оставлять рядом с ними личный транспорт, а автомобилистам – соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими участниками движения.

