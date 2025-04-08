Метеоролог объяснил, откуда в Москву пришел холодный атмосферный фронт

Огромный скандинавский циклон, который стоит над Баренцевым морем и Ямалом, стал причиной похолодания в Москве. Он будет вращаться и трансформироваться, а также задержится в своем положении практически до конца недели. Об этом заявил начальник отдела кризисных ситуаций Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Вместе с тем синоптики предупреждают, что снег продолжит идти в столице как минимум до утра 9 апреля. Сугробы могут вырасти до 15 сантиметров.

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