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08 апреля, 16:30

Общество

Снег в Московском регионе заставил дачников отложить свои планы

Снег в Московском регионе заставил дачников отложить свои планы

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Обильные осадки и похолодание в Московском регионе заставили дачников и агрономов изменить свои планы. Больше всего страдают цветущие растения, так как в таком случае пестики и тычинки погибают, и плодов уже ждать не стоит.

При этом деревьям, привыкшим к российскому климату, снег в апреле не навредит, говорят эксперты. Многие из них снежный покров, как одеяло, защищает от резкого перепада температур и дает дополнительную влагу во время таяния.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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