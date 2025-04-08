Снег в Московском регионе заставил дачников отложить свои планы

Обильные осадки и похолодание в Московском регионе заставили дачников и агрономов изменить свои планы. Больше всего страдают цветущие растения, так как в таком случае пестики и тычинки погибают, и плодов уже ждать не стоит.

При этом деревьям, привыкшим к российскому климату, снег в апреле не навредит, говорят эксперты. Многие из них снежный покров, как одеяло, защищает от резкого перепада температур и дает дополнительную влагу во время таяния.

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