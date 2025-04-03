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03 апреля, 06:45

Экономика

Эксперты назвали столичные районы с самой низкой стоимостью аренды жилья

Эксперты назвали столичные районы с самой низкой стоимостью аренды жилья

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Эксперты назвали столичные районы с самой низкой стоимостью аренды жилья. Как выяснилось, в марте самые недорогие квартиры сдавали в Бирюлеве Западном, Вешняках и Ивановском. Там собственники просили около 50 тысяч рублей в месяц.

По мнению специалистов, на цену традиционно влияют транспортная доступность, развитие социальной инфраструктуры и перспективы развития района.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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