Эксперты назвали столичные районы с самой низкой стоимостью аренды жилья. Как выяснилось, в марте самые недорогие квартиры сдавали в Бирюлеве Западном, Вешняках и Ивановском. Там собственники просили около 50 тысяч рублей в месяц.

По мнению специалистов, на цену традиционно влияют транспортная доступность, развитие социальной инфраструктуры и перспективы развития района.

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