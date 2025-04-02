02 апреля, 00:15Город
Столичным студентам рассказали о проекте "Начни свой бизнес с Москвой"
В Московской торгово-промышленной палате состоялось завершающее занятие образовательного модуля проекта "Начни свой бизнес с Москвой". Темой стали особенности карьерного роста.
Спикеры поделились своими знаниями о современном рынке труда, обозначив основные тренды. Также объявили об открытии студенческого бизнес-клуба, в котором молодые люди смогут обмениваться опытом и профессиональными достижениями.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.