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Новости

02 апреля, 00:15

Город

Столичным студентам рассказали о проекте "Начни свой бизнес с Москвой"

Столичным студентам рассказали о проекте "Начни свой бизнес с Москвой"

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В Московской торгово-промышленной палате состоялось завершающее занятие образовательного модуля проекта "Начни свой бизнес с Москвой". Темой стали особенности карьерного роста.

Спикеры поделились своими знаниями о современном рынке труда, обозначив основные тренды. Также объявили об открытии студенческого бизнес-клуба, в котором молодые люди смогут обмениваться опытом и профессиональными достижениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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бизнесгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

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