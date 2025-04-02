Столичным студентам рассказали о проекте "Начни свой бизнес с Москвой"

В Московской торгово-промышленной палате состоялось завершающее занятие образовательного модуля проекта "Начни свой бизнес с Москвой". Темой стали особенности карьерного роста.

Спикеры поделились своими знаниями о современном рынке труда, обозначив основные тренды. Также объявили об открытии студенческого бизнес-клуба, в котором молодые люди смогут обмениваться опытом и профессиональными достижениями.

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