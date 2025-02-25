25 февраля, 14:45Новости
Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес
Более сотни коммерческих компаний стали партнерами проекта "Моя работа". Центр помощи в организации собственного дела работает на улице Шаболовке уже 4 года. Там москвичам помогают стать предпринимателями и успешно вести бизнес.
В центре оказывают комплексную поддержку начинающих деловых людей – от поиска идеи и создания бизнес-плана до юридических и налоговых консультаций.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.