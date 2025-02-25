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Новости

25 февраля, 14:45

Новости

Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

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Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

Каждое шестое ДТП на дорогах Москвы произошло из-за превышения скорости в 2024 году

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Сергей Собянин: 11 путепроводов построено в Москве в 2024 году

Мэр Москвы: городскому центру "Моя работа" исполнилось четыре года

Собянин: около 150 социальных объектов будет построено в 2025–2026 годах

Более сотни коммерческих компаний стали партнерами проекта "Моя работа". Центр помощи в организации собственного дела работает на улице Шаболовке уже 4 года. Там москвичам помогают стать предпринимателями и успешно вести бизнес.

В центре оказывают комплексную поддержку начинающих деловых людей – от поиска идеи и создания бизнес-плана до юридических и налоговых консультаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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