Собянин: центр "Моя работа" уже 4 года помогает москвичам успешно вести бизнес

Более сотни коммерческих компаний стали партнерами проекта "Моя работа". Центр помощи в организации собственного дела работает на улице Шаболовке уже 4 года. Там москвичам помогают стать предпринимателями и успешно вести бизнес.

В центре оказывают комплексную поддержку начинающих деловых людей – от поиска идеи и создания бизнес-плана до юридических и налоговых консультаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.