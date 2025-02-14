Новый вантовый мост свяжет Рублево и Рублево-Архангельское и поможет разгрузить дороги

К 2027 году в Москве появится новый вантовый мост, который соединит поселок Рублево и микрорайон Рублево-Архангельское. Длина сооружения составит 390 метров, а движение организуют по двум полосам в каждом направлении.

Архитекторы отмечают, что конструкция моста сочетает эстетику и функциональность. Он будет доступен не только для автомобилей, но и для пешеходов и велосипедистов. По словам специалистов, новый мост поможет разгрузить дорожную сеть в районе и ускорит транспортное сообщение.

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