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12 февраля, 17:05

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"Мой район. Новости": детская поликлиника в Марьине открылась после капитального ремонта

"Мой район. Новости": детская поликлиника в Марьине открылась после капитального ремонта

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Детская поликлиника № 148 на Белореченской улице вновь принимает маленьких пациентов после капитального ремонта по новому московскому стандарту.

В здании обновили оборудование, в том числе рентген-аппарат и компьютерный томограф. Появились новые офтальмоскопы и кабинеты физиотерапии. Теперь здесь ведут прием хирурги, неврологи, ортопеды и аллергологи-иммунологи.

С начала года в Москве открыли уже девять обновленных поликлиник.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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