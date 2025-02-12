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12 февраля, 07:30

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Московские УК начнут получать повышенные штрафы за неубранные снег и лед

Московские УК начнут получать повышенные штрафы за неубранные снег и лед

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Поправки в административный Кодекс Москвы, ужесточающие ответственность управляющих компаний, вступят в силу 14 февраля. Они касаются уборки снега и льда. В частности, специалисты должны своевременно приводить в порядок не только дороги, но и крыши домов.

Новый размер штрафов за непорядок для юридических лиц составит от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, увеличатся и муниципальные тарифы на очистку кровель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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