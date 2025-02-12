Московские УК начнут получать повышенные штрафы за неубранные снег и лед

Поправки в административный Кодекс Москвы, ужесточающие ответственность управляющих компаний, вступят в силу 14 февраля. Они касаются уборки снега и льда. В частности, специалисты должны своевременно приводить в порядок не только дороги, но и крыши домов.

Новый размер штрафов за непорядок для юридических лиц составит от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, увеличатся и муниципальные тарифы на очистку кровель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.