В ГД внесен проект о повышении штрафов за хамство чиновников

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В России могут повысить штрафы для чиновников за отписки и оскорбления. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму фракция "Новые люди" во главе с депутатом Владимиром Плякиным, сообщает Агентство "Москва".

Как отметил Плякин, чиновники должны понимать, что работают для народа. Потому они обязаны уважительно относиться к каждому гражданину.

"Проектом Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" предлагается повысить штрафы для чиновников за оскорбления граждан в 1,5 раза, а также повысить штрафы для чиновников за игнорирование обращений граждан в 2 раза", – говорится в пояснительной записке.

При этом правительство дало отрицательный отзыв на законопроект из-за отсутствия нужной статистики и материалов.

Авторы проекта объяснили его актуальность значительным повышением штрафов для граждан за различные правонарушения в последние годы. В документе также подчеркивается, что сами депутаты часто игнорируют или присылают "отписки" в ответ на обращения от граждан с жалобами.

"Эти действия подрывают доверие общества к государственной власти и создают ощущение несправедливости и безнаказанности. Низкие штрафы за подобные правонарушения недостаточно мотивируют чиновников соблюдать свои должностные обязанности", – считают авторы законопроекта.

Ранее в России предложили депутатам дать возможность стать "ближе к народу". Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил законодательно ввести обязанность для депутатов регулярно выступать в СМИ, а также на личных встречах с избирателями.

Обращение направлено на имя спикера ГД Вячеслава Володина, председателя Совфеда Валентины Матвиенко и председателя ЦИК Эллы Памфиловой.