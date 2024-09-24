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24 сентября, 16:03

Политика

Володин опроверг внесение в ГД закона об ужесточении наказания за оскорбление власти

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о внесении и рассмотрении в Госдуме законопроекта об ужесточении наказания за публичное оскорбление представителей власти, передает телеграм-канал "Дума ТВ".

Немногим ранее глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что инициатива, разработанная по предложению одного из ведомств, находится на стадии экспертной оценки и общественного обсуждения.

"(Прохождение этого этапа. – Прим. ред.) крайне важно для принятия решений как по итоговому тексту документа, так и по необходимости дальнейшего его рассмотрения", – отметил Пискарев в своем телеграм-канале.

К настоящему моменту инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Проект предлагает изложить в новой редакции статью 319 УК РФ, которая относится к ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей или в связи с их исполнением. В частности, планируется увеличить штраф за такое преступление до 80 тысяч рублей, срок обязательных работ – до 460 часов, исправительных работ – до двух лет.

Также документ предполагает дополнение статьи новым положением об ответственности за аналогичное преступление в интернете или СМИ. За это может грозить штраф до миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности до трех лет, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до двух лет либо же лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет или без такового.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отличать конструктивную критику властей от оскорблений, так как они являются разными понятиями. Кроме того, он подчеркнул, что власть не может быть свободной от критики.

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